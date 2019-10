WarnerMedia wordt volledig eigenaar van services van HBO-merk in Spaanstalig Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, inclusief het gehele HBO-, MAX-, Cinemax- en HBO Go-aanbod

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--WarnerMedia heeft een akkoord bereikt om het minderheidsbelang van Ole Communications te kopen in HBO Ole Partners, de joint venture tussen WarnerMedia en Ole Communications. Na de afsluiting van de transactie bezit WarnerMedia 100% van alle HBO-, MAX-, Cinemax- en HBO Go-services in Spaanstalig Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. De eigendomsstructuur van HBO Brasil Partners, een andere joint venture tussen de bedrijven die de exploitant is van HBO in Brazilië, wordt op dit moment niet veranderd. WarnerMedia en Ole Communications zullen hun basisactiviteiten voor kanaaldistributie in Latijns-Amerika voortzetten.

De transactie wordt naar verwachting afgerond na het verlenen van de relevante wettelijke goedkeuringen. Na voltooiing zal HBO Ole Partners onder de bevoegdheid vallen van Gerhard Zeiler, Chief Revenue Officer, WarnerMedia & President, WarnerMedia International Networks.

“ We zijn verheugd om geheel HBO Ole Partners in handen te hebben, dat een van de toonaangevende premium, op abonnementen gebaseerde televisienetwerken in de regio exploiteert. De overname stelt ons in staat gelokaliseerde versies van onze aankomende Amerikaanse streamingservice HBO Max te brengen naar consumenten in Spaanstalig Latijns-Amerika en het Caribisch gebied,” aldus Zeiler. “ We hebben de optie om het bedrijf in Brazilië over te nemen, maar doen dit momenteel niet. Zoals we hebben gezegd, zijn aanvullende, directe investeringen in Brazilië op dit moment niet aantrekkelijk voor ons vanwege de bestaande regelgevingsonzekerheid in het land. We ondersteunen en blijven optimistisch over de voortdurende inspanningen om de SeAC-wet te wijzigen om ervoor te zorgen dat de media-industrie een duidelijk en voorspelbaar regelgevingskader heeft dat investeringen en innovatie bevordert.”

“ WarnerMedia is een geweldige partner in Latijns-Amerika en we zijn er trots op dat we de netwerken van het HBO-merk in de regio samen hebben opgebouwd,” stelde Enrique Cusco, President en CEO van Ole Communications. “ Het doet ons genoegen dat we zullen doorgaan met het distribueren van ons geweldige portfolio met basiskanalen in de markt, een portfolio inclusief Warner Channel en de kanalen van A+E Networks Latin America, NBCUniversal International Networks Spanish Latin America en Sony Pictures Entertainment.”

WarnerMedia en Ole Communications brachten voor het eerst HBO-programmeringsdiensten naar de regio toen ze in 1991 de joint venture HBO Ole Partners oprichtten en datzelfde jaar een Spaanstalig premium kanaal met het HBO-merk lanceerden. In 1994 werd een Portugeestalige service gelanceerd in Brazilië.

