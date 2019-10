WarnerMedia deviendra le propriétaire exclusive des services de la marque HBO en Amérique latine hispanophone et aux Caraïbes, y compris All HBO, MAX, Cinemax et HBO Go Offerings

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--WarnerMedia a conclu un accord pour acheter la participation minoritaire d'Ole Communications dans HBO Ole Partners, la co-entreprise entre WarnerMedia et Ole Communications. Une fois la transaction finalisée, WarnerMedia détiendra 100% de tous les services HBO, MAX, Cinemax et HBO Go en Amérique latine hispanophone et aux Caraïbes. La structure de propriété de HBO Brasil Partners, une autre co-entreprise entre les sociétés qui exploitent HBO au Brésil, reste actuellement inchangée. WarnerMedia et Ole Communications continueront leurs activités de distribution de chaînes standard en Amérique latine.

La transaction devrait être finalisée après l'obtention des approbations réglementaires requises. HBO Ole Partners sera alors supervisé par Gerhard Zeiler, responsable des revenus de WarnerMedia, et président de WarnerMedia International Networks.

"Nous sommes ravis de posséder dans son intégralité HBO Ole Partners, qui s'impose comme chef de file des réseaux de services télévisés premium sur abonnement dans la région. L'acquisition nous permettra de proposer des versions localisées de notre tout prochain service américain de streaming, HBO Max, aux consommateurs d'Amérique latine hispanophone et aux Caraïbes", déclare M. Zeiler. "Nous avons l'option d'acquérir l'activité au Brésil, mais nous n'allons pas la suivre pour le moment. Comme nous l'avons dit, des investissements directs supplémentaires au Brésil ne sont actuellement pas attractifs pour nous en raison de l'incertitude réglementaire planant sur le pays. Nous soutenons et restons optimistes quant aux efforts continus pour amender la loi SeAC afin de garantir que l'industrie des médias dispose d'un cadre de travail précis, prévisible et favorable aux investissements et à l'innovation."

"WarnerMedia a été un partenaire exceptionnel en Amérique latine et nous sommes fiers d'avoir créé ensemble les réseaux d'enseigne HBO dans la région", déclare Enrique Cusco, président et chef de la direction d'Ole Communications. "Nous sommes heureux de continuer les activités de distribution de notre portefeuille de chaînes standard sur le marché, qui comprend notamment Warner Channel et les chaînes d'A+E Networks Latin America, NBCUniversal International Networks Spanish Latin America et Sony Pictures Entertainment."

WarnerMedia et Ole Communications ont pour la première fois proposé les services de la programmation HBO dans la région lorsqu'ils créèrent la co-entreprise HBO Ole Partners en 1991 et lancèrent une chaîne HBO premium en espagnol la même année. En 1994, un service en portugais fut lancé au Brésil.

À propos de HBO Max

HBO Max est un nouveau service de streaming qui offrira une impressionnante expérience directe au consommateur, couvrant la famille, la jeunesse et les adultes de tous âges. Ancré et inspiré par l'excellence et les séries primées de HBO, le nouveau service proposera une vaste collection de programmes originaux exclusifs (Max Originals) et les meilleurs titres de l'énorme portefeuille de WarnerMedia.

À propos de WarnerMedia

WarnerMedia est un chef de file dans le secteur des médias et du divertissement, qui crée et distribue du contenu premium et généraliste, en collaboration avec un large éventail de narrateurs et de journalistes, destiné à des audiences mondiales via ses marques grand public: HBO, HBO Now, HBO Max, Warner Bros., TNT, TBS, truTV, CNN, DC Entertainment, New Line, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies et d'autres encore. WarnerMedia est une société AT&T Inc. (NYSE:T).

À propos d'Ole Communications

Ole Communications est une société internationale multimédia et un pionnier du secteur de la télévision payante en Amérique latine. Parmi les diverses co-entreprises de la Société figurent A+E Networks Latin America, NBCUniversal International Networks Spanish Latin America, HBO Brasil Partners, IVC Networks et PlayGround Americas. Par le biais de ses filiales, la Société distribue les principales enseignes de télévision payante en Amérique latine, comme A&E, AXN, History, H2, IVC, Lifetime, E! Entertainment, Studio Universal, Sony Channel, SyFy, Telemundo Internacional, Universal TV et Warner Channel. Dans l'optique de soutenir ses co-entreprises et partenaires stratégiques dans toute l'Amérique latine, Ole Communications fournit, par l'intermédiaire de ses filiales VC Medios, des services de représentation de ventes publicitaires ainsi que des services de diffusion, linguistiques et de production.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.