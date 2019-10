WarnerMedia to Take Full Ownership of HBO-Branded Services in Spanish-Speaking WarnerMedia Assumirá a Propriedade Total dos Serviços da HBO na América Latina e no Caribe de Língua Espanhola, Incluindo Todas as Ofertas da HBO, MAX, Cinemax e HBO Go

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--A WarnerMedia chegou a um acordo para comprar uma participação minoritária da Ole Communications na HBO Ole Partners, a empresa afiliada entre a WarnerMedia e a Ole Communications. Quando a transação for concluída, a WarnerMedia será proprietária de 100% de todos os serviços da HBO, MAX, Cinemax e HBO Go na América Latina e no Caribe de Língua Espanhola. A estrutura de propriedade da HBO Brasil Partners, outra empresa afiliada entre as empresas que operam a HBO no Brasil, não será afetada no momento. A WarnerMedia e a Ole Communications continuarão seus negócios básicos de distribuição de canais na América Latina.

Espera-se que a transação seja concluída após a concessão das aprovações regulatórias relevantes. Após a conclusão, a HBO Ole Partners ficará sob a responsabilidade de Gerhard Zeiler, diretor de Receita da WarnerMedia e presidente da WarnerMedia International Networks.

" Estamos entusiasmados por adquirir todos os HBO Ole Partners que operam uma das principais redes de televisão premium com base em assinatura da região. A aquisição nos permitirá levar versões localizadas do nosso próximo serviço de streaming dos EUA, HBO Max, para consumidores da América Latina e do Caribe de língua espanhola ”, disse Zeiler. “ Temos a opção de adquirir o negócio no Brasil, mas não faremos isso por enquanto. Como já falamos, o investimento direto adicional no Brasil não é atualmente atrativo para nós devido à incerteza regulatória existente no país. Apoiamos e permanecemos otimistas quanto aos esforços em andamento para alterar a lei SeAC para garantir que o setor de mídia tenha uma estrutura reguladora clara e previsível que promova o investimento e a inovação.”

" A WarnerMedia tem sido uma grande parceira na América Latina e estamos orgulhosos de ter construído as redes da marca HBO na região", disse Enrique Cusco, presidente e CEO da Ole Communications. “ Estamos satisfeitos por continuarmos negociando nosso grande portfólio de canais básicos no mercado, um portfólio que inclui a Warner Channel e os canais da A+E Networks Latin America, NBCUniversal International Networks Spanish Latin America e Sony Pictures Entertainment."

WarnerMedia e Ole Communications trouxeram serviços de programação HBO para a região pela primeira vez quando fundaram a HBO Ole Partners em 1991 e lançou um canal premium da marca HBO em espanhol no mesmo ano. Em 1994, um serviço em português foi lançado no Brasil.

Sobre a HBO Max

HBO Max é um novo serviço de streaming que oferece uma impressionante experiência direta ao consumidor, variando entre famílias com crianças pequenas a adultos de todas as idades. Ancorado e inspirado no legado da excelência da HBO e em suas histórias premiadas, o novo serviço contará com uma extensa coleção de programação original exclusiva (Max Originals) e o melhor do melhor no enorme portfólio de marcas e bibliotecas adoradas da WarnerMedia.

Sobre a WarnerMedia

A WarnerMedia é uma empresa líder em mídia e entretenimento que cria e distribui conteúdo premium e popular de uma variedade diversificada de contadores de histórias e jornalistas talentosos para o público global por meio de suas marcas de consumo, incluindo: HBO, HBO Now, HBO Max, Warner Bros., TNT, TBS, truTV, CNN, DC Entertainment, New Line, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies entre outros. A WarnerMedia faz parte da AT&T Inc. (NYSE: T).

Sobre a Ole Communications

Ole Communications é uma empresa internacional de multimídia e pioneira no setor latino americano de televisão por assinatura. As várias afiliadas da Companhia incluem A+E Networks Latin America, NBCUniversal International Networks na América Latina, HBO Brasil Partners, IVC Networks e PlayGround Americas. Por meio de suas afiliadas, a Companhia distribui as principais marcas de televisão por assinatura na América Latina, como A&E, AXN, History, H2, IVC, Lifetime, E! Entertainment, Studio Universal, Sony Channel, SyFy, Telemundo Internacional, Universal TV e Warner Channel. Para apoiar suas afiliadas e parceiras estratégicas em toda a América Latina, a Ole Communications, por meio das afiliadas da VC Medios, fornece serviços de representação de vendas de publicidade, serviços de transmissão, idioma e produção.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.