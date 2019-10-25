宝洁在美国、加拿大和西欧购买100%可再生能源电力

辛辛那提--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--宝洁公司(The Procter & Gamble Company, NYSE:P&G)宣布，公司已实现在美国和加拿大购买100%可再生能源电力的2020年目标。不仅如此，公司甚至超出了最初设定的目标，将对100%可再生能源电力的购买扩大至西欧市场。这三个市场属于宝洁最大的市场，占宝洁购电量的70%以上。宝洁提前达到了这一目标，这意味着公司将强有力地朝着下一个目标前进——即到2030年在全球购买100%可再生能源电力。

位于德克萨斯州Tyler Bluff的风电场以及位于佐治亚州奥尔巴尼的现场生物质热电联产设施对于宝洁以可再生能源开展生产做出了最重要的贡献。Tyler Bluff风电场可抵消宝洁美国及加拿大织物护理和家庭护理工厂（生产汰渍、Downy、Cascade和Mr. Clean等品牌）的100%用电需求；而生物质热电联产设施可满足奥尔巴尼工厂Bounty和Charmin产品生产中100%的蒸汽要求。除了这些大型项目之外，公司还以风能、太阳能、地热能、水能及可再生能源认证为重点，通过各种可再生能源项目积极推进各项业务中的减排目标。

宝洁首席可持续发展官Virginie Helias表示：“我们努力减少我们的环境足迹，为子孙后代留下一个更美好的世界，对此我们感到非常骄傲。为消费者提供值得信赖的优质产品，让消费者相信在每一件宝洁产品的背后，都有一个专注于环境责任的供应链——无论现在还是将来，这始终都是我们的主要目标。”

在其追求环境领导力的传承基础上，宝洁制定的许多2020年能源、水资源、废弃物可持续发展目标都已一一实现，各品牌、各地区的进步都有目共睹。通过在美国、加拿大和西欧购买100%可再生能源电力，宝洁如今正昂首朝着超越其2020年可再生能源及科学减少温室气体目标的方向迈进。

宝洁预计，通过新项目的实施，在继续购买可再生能源电力的同时，公司还能够帮助为其全球近150家工厂提供能源的地区公用事业机构进一步推动创新、投资和向可再生能源过渡。

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关于宝洁

宝洁服务全球消费者。该公司拥有最强大的值得信赖的优质领先品牌组合之一，这些品牌包括：好自在®(Always®)、香必飘®(Ambi Pur®)、碧浪®(Ariel®)、Bounty®、Charmin®、佳洁士®(Crest®)、Dawn®、Downy®、Fairy®、纺必适®(Febreze®)、Gain®、吉列®(Gillette®)、海飞丝®(Head & Shoulders®)、兰诺®(Lenor®)、玉兰油®(Olay®)、欧乐-B®(Oral-B®)、帮宝适®(Pampers®)、潘婷®(Pantene®)、SK-II®、汰渍®(Tide®)、Vicks®和护舒宝®(Whisper®)。宝洁品牌在全球约70个国家设有业务部门。请访问http://www.pg.com浏览有关宝洁及其品牌的最新新闻和信息。

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