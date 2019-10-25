寶僑在美國、加拿大和西歐購買100%再生能源電力

辛辛那提--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--寶僑公司(The Procter & Gamble Company, NYSE:P&G)宣佈，公司已達成在美國和加拿大購買100%再生能源電力的2020年目標。不僅如此，公司甚至超出最初設定的目標，將對100%再生能源電力的購買擴大至西歐市場。這三個市場屬於寶僑最大的市場，占寶僑購電量的70%以上。寶僑提前達成這一目標，這代表公司將強有力地朝向下一個目標邁進——即到2030年在全球購買100%再生能源電力。

位於德州Tyler Bluff的風電場以及位於喬治亞州奧爾巴尼的廠內汽電共生生物質設施，對於寶僑的再生能源生產有最重要的貢獻。Tyler Bluff風電場可抵銷寶僑美國及加拿大織物和家庭照護工廠（生產汰漬、Downy、Cascade和Mr. Clean等品牌）的100%用電需求；而汽電共生生物質設施可在奧爾巴尼工廠提供Bounty和Charmin產品生產中100%的蒸汽要求。除了這些大型專案之外，公司還透過專注於風能、太陽能、地熱能、水力發電及再生能源認證的各種再生能源專案，在各項業務運作中積極減排。

寶僑永續發展長Virginie Helias表示：「我們努力減少環境足跡，為子孫後代留下更美好的世界，對此我們感到非常驕傲。為消費者提供值得信賴的優質產品，讓消費者相信在每一件寶僑產品的背後，都有致力於環境責任的供應鏈——無論現在還是將來，這始終都是我們的主要目標。」

在其居於環保領導地位的傳承基礎上，寶僑制定的許多2020年能源、水資源、廢棄物永續發展目標都已一一達成，各品牌、各地區可衡量的進展都有目共睹。在美國、加拿大和西歐購買100%再生能源電力，使寶僑如今能夠朝著超越其2020年再生能源及科學基礎溫室氣體目標的方向邁進。

寶僑預期，實施新專案，同時繼續購買再生能源電力，公司將能夠幫助為其全球近150家工廠提供能源的地區公用事業機構進一步推動創新、投資和向再生能源過渡。

有關本次寶僑公告的更多詳情，請造訪https://us.pg.com/blogs/pg-purchases-renewable-electricity。

關於寶僑

寶僑服務全球消費者。該公司擁有最強大且值得信賴的優質一流品牌組合之一，這些品牌包括：好自在®(Always®)、香必飄®(Ambi Pur®)、Ariel®、Bounty®、Charmin®、Crest®、Dawn®、Downy®、Fairy®、Febreze®、Gain®、吉列®(Gillette®)、海倫仙度絲®(Head & Shoulders®)、蘭諾®(Lenor®)、Olay®、歐樂-B®(Oral-B®)、幫寶適®(Pampers®)、潘婷®(Pantene®)、SK-II®、汰漬®(Tide®)、Vicks®和Whisper®。寶僑品牌在全球約70個國家設有業務部門。請造訪http://www.pg.com瀏覽有關寶僑及其品牌的最新新聞和資訊。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。