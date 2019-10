P&G koopt 100% hernieuwbare elektriciteit in de VS, Canada en West-Europa

The Procter & Gamble Company (NYSE:P&G) is announcing that it reached its 2020 goal of purchasing 100% renewable electricity in the U.S. and Canada. The company exceeded its original goal by extending the purchase of 100% renewable electricity to Western Europe.

Building on its legacy of environmental leadership, P&G has already achieved many of its 2020 sustainability goals for energy, water and waste, making measurable progress that can be seen across brands and geographies.

CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--Procter & Gamble Company (NYSE: P&G) kondigt aan dat het zijn doelstelling heeft bereikt om tegen 2020 100% duurzame elektriciteit te kopen in de VS en Canada. Het bedrijf overtrof zijn oorspronkelijke doel door ook in West-Europa 100% hernieuwbare elektriciteit aan te kopen. Deze drie markten behoren tot de grootste van het bedrijf en vertegenwoordigen meer dan 70% van de door P&G gekochte elektriciteit. De doelstelling werd eerder dan gepland verwezenlijkt en betekent een sterk begin voor het behalen van P&G's doelstelling om uiterlijk in 2030 wereldwijd 100% duurzame elektriciteit te kopen.

P&G's grootste individuele bijdragers aan de productie van hernieuwbare energie zijn het windpark in Tyler Bluff, Texas, waar 100% van de elektriciteit wordt gecompenseerd die nodig is voor de Fabric and Home Care-faciliteiten in de VS en Canada om merken als Tide, Downy, Cascade en Mr. Clean te produceren, en de gecombineerde warmtekracht- en biomassacentrale op locatie in Albany, Georgia, waar in 100% van de stoombehoeften van de merken Bounty en Charmin wordt voorzien. Naast deze grootschalige projecten vermindert het bedrijf de uitstoot bij haar activiteiten via een gevarieerd portfolio van duurzame energieprojecten die gericht zijn op het behalen van wind-, zonne-, geothermische, hydro- en hernieuwbare energiecertificaten.

"We zijn trots op de inspanningen die we hebben geleverd om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en van de wereld een betere plek te maken voor toekomstige generaties", aldus Virginie Helias, Chief Sustainability Officer van P&G. "Ons voornaamste doel is om nu en in de toekomst de superieure producten te leveren waarop onze consumenten kunnen vertrouwen, met de geruststelling dat achter elk P&G-product een leveringsketen staat die ecologisch verantwoordelijk te werk gaat."

Voortbouwend op zijn nalatenschap van leiderschap op het gebied van milieu heeft P&G al veel duurzaamheidsdoelen voor 2020 inzake energie, water en afval bereikt en meetbare vooruitgang geboekt die zichtbaar is bij alle merken en in alle regio's. Door 100% hernieuwbare elektriciteit te kopen in de VS, Canada en West-Europa is P&G nu op weg om ook haar toezeggingen voor 2020 inzake hernieuwbare energie en op wetenschap gebaseerde broeikasgassen te overtreffen.

Door nieuwe projecten uit te voeren en tegelijk elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te blijven aankopen, hoopt P&G verdere innovatie, investeringen en de overgang naar hernieuwbare energie te kunnen stimuleren voor de regionale nutsbedrijven die in nagenoeg 150 locaties in de wereld energie leveren.

Ga voor meer informatie over de aankondiging van P&G naar https://us.pg.com/blogs/pg-purchases-renewable-electricity.

Over Procter & Gamble

P&G bedient consumenten over de hele wereld met een van de sterkste portfolio's van vertrouwde merknamen, die bekend staan om hun kwaliteit en leiderschap, waaronder Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® en Whisper®. De P&G-gemeenschap is werkzaam in ongeveer 70 landen verspreid over de hele wereld. Ga naar http://www.pg.com voor het laatste nieuws en informatie over P&G en haar merken.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.