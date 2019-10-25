花旗、OPIC和福特基金會推出1億美元融資合作計畫Scaling Enterprise以支持社會企業

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Citi Inclusive Finance、海外私人投資公司(OPIC)和福特基金會(Ford Foundation)今天推出有1億美元貸款保證額度的“Scaling Enterprise”，這將使花旗(Citi)能夠向那些為新興市場低收入社區擴大產品和服務獲取管道的企業提供當地貨幣的早期融資。這一消息是在2019年SOCAP大會上公佈的。

以當地貨幣和較低的利率提供貸款和營運資金可幫助處於早期發展階段的社會影響力企業獲致更大的規模、更高的效率和更低的成本。“Scaling Enterprise”將為符合條件的企業提供重要的成長融資，幫助這些企業為新興市場的低收入家庭擴大取得金融、農業、能源、可負擔的住宅、水資源和衛生服務的途徑。

這三家合作夥伴已承諾向INI Farms提供500萬美元融資，幫助在印度種植香蕉和石榴的小農戶打開出口市場，使收入增加多達20%，同時還承諾向d.light提供500萬美元融資，擴大肯亞離網太陽能服務的範圍。這是“Scaling Enterprise”達成的頭兩項交易。

除了幫助企業擴大規模和影響力之外，此次合作還將幫助這些創業企業在未來擁有更多的主流融資選擇。

OPIC的David Bohigian表示：「那些處於早期發展階段的小型企業往往會有一些最創新的想法，但卻無法獲得必要的資金來擴大服務範圍和影響力。OPIC很高興能夠與花旗和福特基金會合作，幫助這些創業企業針對全世界低收入社區所面臨的種種挑戰提供更廣泛的永續解決方案。」

Citi Inclusive Finance全球總監Bob Annibale表示：「對於許多針對新興經濟體中弱勢群體和服務欠缺族群的需求提供服務的企業而言，由於缺少獲得可負擔型融資的途徑，他們的觸及層面非常有限。‘Scaling Enterprise’表明，多部門的夥伴關係以及與當地值得信賴的中介者合作，能夠有效地彌補缺憾，讓服務走入社區，推動普惠經濟發展。」

福特基金會使命投資副總監Christine Looney表示：「此次與花旗和OPIC締結非凡的創新合作，樹立了利用我們的資本市場來對抗不平等和排斥的典範。聯合我們共同的資源來強化超地方機構的權能，便能夠創造更加公正、更加負責任的方式，有可能帶來更加公平合理的結果，這也證明了福特基金會對於使命投資的承諾。」

這一新計畫建立在花旗出口代理融資部和OPIC之間長期合作夥伴關係的基礎之上，包括支持新興市場的普惠金融計畫，這些計畫已提供超過5.33億美元貸款，幫助了超過137萬名借款人——其中有87%為女性。

關於花旗：

花旗為世界級之銀行，服務全球超過160多個國家及地區的約2億名客戶。花旗為消費者、企業、政府及機構提供一系列多元化之金融產品及服務，包括零售銀行及信貸、企業及投資銀行、證券經紀、金融交易服務及財富管理等。

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關於海外私人投資公司(OPIC)

海外私人投資公司(OPIC)是盈虧自負的美國政府機構，協助美國企業投資新興市場。OPIC創立於1971年，為企業提供工具來管理與外國直接投資有關的風險，促進新興市場國家的經濟發展，並推進美國的外交政策和國家安全優先工作。OPIC幫助美國企業在新市場立足，激發新收入來源，為美國國內及海外的就業和成長機會貢獻力量。OPIC為企業提供融資、政治風險保險、宣導，並與私募股權基金管理公司合作，進而履行其使命。

OPIC為新成立及尋求擴張的企業提供服務，協助他們在全球160多個國家進行投資。OPIC的產品依市場收費，因此以盈虧自負的方式經營業務，不會對納稅人造成淨成本。OPIC的所有專案均必須遵循最佳國際作業方式，且不得影響美國的就業市場。

關於福特基金會

福特基金會是獨立的非營利性資助捐款組織。80多年來，基金會與許多勇敢的人們一起在全世界社會變遷的最前線奮鬥，堅持履行其加強民主價值觀、減少貧窮和不公、促進國際合作和推動人類成就的使命。基金會總部位於紐約，在拉丁美洲、非洲、中東和亞洲設有辦事處。

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