花旗、OPIC和福特基金会推出1亿美元融资合作计划Scaling Enterprise以支持社会企业

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Citi Inclusive Finance、海外私人投资公司(OPIC)和福特基金会(Ford Foundation)今天推出有1亿美元贷款担保额度的“Scaling Enterprise”，借此花旗(Citi)将能够向那些为新兴市场低收入社区扩大产品和服务获取渠道的企业提供当地货币的早期融资。这一消息是在2019年SOCAP大会上公布的。

以当地货币和较低的利率提供贷款和营运资本可帮助处于早期发展阶段的社会影响力企业实现更好的规模效益和更低的成本。“Scaling Enterprise”将更加便利地为符合条件的企业提供重要的发展融资，帮助这些企业为新兴市场的低收入家庭扩大获取金融、农业、能源、经济住房、水资源和卫生服务的途径。

这三家合作伙伴已承诺向INI Farms提供500万美元融资，帮助印度的香蕉和石榴种植小农户打开出口市场，使收入增加多达20%，此外还承诺向d.light提供500万美元融资，扩大肯尼亚离网太阳能服务的范围。这是“Scaling Enterprise”达成的头两项交易。

除了帮助企业扩大规模和影响力之外，此次合作还将帮助这些创业企业在未来拥有更多的主流融资选择。

OPIC的David Bohigian表示：“那些处于早期发展阶段的小型企业往往会有一些最创新的想法，但却无法获得必要的资本来扩大服务范围和影响力。OPIC很高兴能够与花旗和福特基金会合作，帮助这些创业企业针对全世界低收入社区所面临的种种挑战带去更广泛的可持续解决方案。”

Citi Inclusive Finance全球总监Bob Annibale表示：“对于许多针对新兴经济体中弱势群体和服务水平低下群体的需求提供服务的企业而言，由于缺少获得经济型融资的途径，他们的覆盖面非常有限。‘Scaling Enterprise’表明，多部门的合作以及与当地值得信赖的中介携手，能够有效地弥补缺憾，让服务走入社区，推动普惠经济发展。”

福特基金会使命投资副总监Christine Looney表示：“此次与花旗和OPIC缔结非凡的创新合作，树立了利用我们的资本市场来与不平等和排斥作斗争的典范。通过联合我们共同的资源来增强超地方机构的权能，便能够创造一种更加公正、更加负责任的方式，有可能带来更加公平合理的结果，这也表明了福特基金会对于使命投资的承诺。”

这一新计划建立在花旗出口代理融资部和OPIC之间长期合作伙伴关系基础之上，包括支持新兴市场的普惠金融项目，这些项目已提供超过5.33亿美元贷款，帮助了超过137万借款人——其中有87%为女性。

关于花旗：

花旗为一间世界级之银行，服务全球超过160多个国家及地区约2亿名客户。花旗为消费者、企业、政府及机构提供一系列多元化之金融产品及服务，包括零售银行及信贷、企业及投资银行、证券经纪、金融交易服务及财富管理等。

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关于海外私人投资公司(OPIC)

海外私人投资公司(OPIC)是美国政府下属一个自负盈亏的机构，致力于为美国企业投资新兴市场提供帮助。OPIC创立于1971年，为企业提供工具来管理与外国直接投资有关的风险，促进新兴市场国家的经济发展，并推进美国的外交政策和国家安全优先工作。OPIC帮助美国企业在新市场站稳脚跟，激发新收入来源，为美国国内及海外的就业市场和发展机遇做出贡献。OPIC通过为企业提供融资、政治风险保险、宣导以及与私募股权基金管理公司合作来履行其使命。

OPIC面向新成立及寻求扩张的企业提供服务，帮助他们在全球160多个国家进行投资。OPIC采取市场化产品收费模式，因此以自负盈亏的方式经营业务，不会对纳税人造成净损失。OPIC的所有项目均必须遵循最佳国际实践要求，且不得影响美国的就业市场。

关于福特基金会

福特基金会是一家独立的非营利性资助捐款组织。80多年来，基金会与许多勇敢的人们一起奋战在世界社会变革的最前沿，坚持履行其加强民主价值观、减少贫穷和不公、促进国际合作和推动人类成就的使命。基金会总部位于纽约，在拉丁美洲、非洲、中东和亚洲设有办事处。

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