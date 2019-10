SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Citi Inclusive Finance, de Overseas Private Investment Corporation (OPIC) en de Ford Foundation introduceerden vandaag Scaling Enterprise, een $100 miljoen leninggarantiefaciliteit, die Citi in staat zal stellen om in een vroeg stadium financiering in lokale valuta te verstrekken aan bedrijven die de toegang tot producten en diensten voor gemeenschappen met een laag inkomen in opkomende markten uitbreiden. De aankondiging werd gedaan op de SOCAP-conferentie van 2019.

Leningen en werkkapitaal in lokale valuta en tegen betaalbare tarieven kunnen bedrijven met een sociale impact in een vroeg stadium in staat stellen om schaalgrootte, grotere efficiƫntie en lagere kosten te bereiken. Scaling Enterprise zal essentiƫle groeifinanciering mogelijk maken voor in aanmerking komende bedrijven die de toegang tot financiering, landbouw, energie, betaalbare huisvesting, water en sanitaire voorzieningen uitbreiden naar huishoudens met lage inkomens in opkomende markten.

