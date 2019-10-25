Andersen Global宣佈在斯洛維尼亞達成協議

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global自豪地宣佈，透過與斯洛維尼亞歷史最悠久、規模最大和最受推崇的律師事務所之一Miro Senica and Attorneys達成合作協定，將業務擴展至中歐的斯洛維尼亞。

Miro Senica and Attorneys由Miro Senica於1986年創立，這間提供全面服務的事務所目前在盧布亞納辦事處擁有六名合夥人和超過25名法律專業人士。它一直被包括IFLR 1000和Chambers Global在內的業界組織評為頂尖事務所。

該事務所的律師以12種不同的語言提供法律意見，在銀行與金融、公司法與商法、民法、強制解決、破產與清算程序、爭議解決、仲裁與調解、聘雇、智慧財產權、購併、公共採購、房地產、證券和稅務領域擁有廣泛的國內外企業客戶群。

Miro Senica and Attorneys辦事處董事總經理Katarina Kresal表示：「在過去的33年裡，我們的成長和成功之道就是始終為每一位客戶提供最好的法律知識、專業意見和服務。目前，我們為該地區的客戶提供『一站式』服務，與Andersen Global的合作讓我們能夠擴大自身客戶群，並在全球提供優質服務。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「Miro Senica and Attorneys擁有強大的影響力和良好聲譽。他們與該地區的其他幾間事務所密切合作，這些事務所也將加入我們的組織。所有這些事務所與我們有著相同的卓越標準，同樣對管理、透明度和獨立性充滿熱情。在該地區的擴張是我們發展業務的里程碑，Katarina Kresal以及她在Miro Senica and Attorneys的團隊正在為此奠定基礎。我期待他們積極配合我們擴展業務，他們將在該地區發揮協調作用。」

Andersen Global是一家國際性組織，由世界各地稅務和法律專業人士各自成立之在法律上獨立的成員公司組成。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC於2013年成立，現在透過成員公司和合作公司在全球擁有超過154個據點和4,500多名專業人員。

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