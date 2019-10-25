Andersen Global宣布在斯洛文尼亚达成协议

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global自豪地宣布，通过与斯洛文尼亚历史最悠久、规模最大和最受尊敬律师事务所之一Miro Senica and Attorneys达成合作协议，其业务将拓展至中欧斯洛文尼亚。

Miro Senica and Attorneys由Miro Senica于1986年创立，这间提供全面服务的事务所目前在卢布尔雅那办事处拥有六名合伙人和超过25名法律专业人士。它一直被包括IFLR 1000和钱伯斯全球(Chambers Global)在内的行业组织评为顶级事务所。

该事务所律师以12种不同语言提供法律意见，在银行与金融、公司法与商法、民法、强制解决、破产与清算程序、争议解决、仲裁与调解、雇佣、知识产权、并购、公共采购、房地产、证券和税收领域拥有广泛的国内外企业客户群。

Miro Senica and Attorneys办事处董事总经理Katarina Kresal表示：“在过去的33年里，我们地增长和成功之道就是始终为每一位客户提供最好的法律知识、专业意见和服务。目前，我们为该地区的客户提供‘一站式’服务，与Andersen Global的合作让我们能够扩大自身客户群，并在全球提供优质服务。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“Miro Senica and Attorneys有着强大影响力和良好声誉。他们与该地区的其他几间事务所密切合作，这些事务所也将加入我们组织。所有这些事务所与我们有着相同的卓越标准，同样对管理、透明度和独立性充满热情。我们在该地区的拓展是我们发展业务的一个里程碑，Katarina Kresal以及她在Miro Senica and Attorneys的团队正在为此奠定基础。我期待他们积极配合我们拓展业务，他们将在该地区发挥协调作用。”

Andersen Global是一家国际性组织，由世界各地税务和法律专业人士各自成立的在法律上独立的成员公司组成。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，现在通过成员公司和合作公司在全球拥有超过154个分支机构和4,500多名专业人员。

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