simPRO与Square宣布缔结合作关系，在现场服务行业提供可靠的支付处理

澳大利亚布里斯班--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--simPRO已宣布与Square合作，将为现场服务专业人员提供快速、简单的支付处理方案。simPRO是一款全面的软件解决方案，具有简化施工承包业务现场服务管理的功能。

Square与simPRO的整合将为现场服务企业提供创新的移动支付解决方案，以帮助他们当场获得付款。即日起，simPRO用户可在提供服务时接受卡支付，最快在下一个工作日收到资金，并在现场开具发票。

Square直观的功能选项有助于企业减少书面工作、管理任务和账单错误。

simPRO首席技术官Jonathan Eastgate表示：“处理支付和管理交易是现场服务工作流程的重要组成部分。通过与Square值得信赖的支付平台合作，我们将帮助客户简化计费和开票流程。”

simPRO将成为Square的首个现场服务管理软件合作伙伴。Square的全球合作关系负责人Pankaj Bengani表示，随着公司不断在全球扩张，此次合作提供了令人振奋的机会，让他们可以为更多的现场服务企业提供服务。

Pankaj表示：“Square在现场服务行业卖家中的增长势头强劲，他们希望能够拥有一款简单的移动支付解决方案，并且可以随身携带，从而不论在何处都能接受付款。我们很高兴与simPRO合作，它能帮助我们更好地为整个行业的企业提供支持。我们将合力为这些企业提供业务发展和繁荣所需的所有工具。”

如需开始使用Square整合方案，敬请访问simPRO和Square整合页面。

关于simPRO

simPRO是为施工和专业承包行业提供业务管理云解决方案的领先提供商。无论您是安防、管道工程、电气、数据网络、太阳能、消防还是暖通空调(HVAC)领域的专业人士，simPRO都能助力消除现场服务管理的麻烦，减少书面文书工作，完善办公流程，简化现场操作，提高利润，最大程度发挥劳动力效率，以及实现更大的业务增长。

自2002年创立以来，simPRO不断发展、创新和壮大。2016年，simPRO获得3,100万美元的成长资本，作为积极产品创新和扩展策略的一部分。simPRO总部位于澳大利亚布里斯班，在美国、英国和新西兰设有地区总部，为施工和专业承包商提供居于全球领导地位的产品，目前在全球拥有5,500多家客户和15万活跃用户。

关于Square

Square, Inc. (NYSE:SQ)于2009年借助Square Reader彻底改变了支付方式，让所有人都可以使用智能手机或平板电脑接受卡付款。如今，我们已构建多种工具，帮助企业和个人积极参与经济活动。卖家可使用Square来在线和现场接触买家，管理他们的业务并接受资金。个人可以使用Cash App来支出、发送和储存资金。Square在美国、加拿大、日本、澳大利亚、爱尔兰和英国设有办事处。

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