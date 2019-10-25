simPRO與Square宣佈締結合作夥伴關係，在現場服務產業提供可靠的支付處理

澳洲布里斯班--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--simPRO已宣佈與Square合作，將為現場服務專業人員提供快速、簡單的支付處理方案。simPRO是全面的軟體解決方案，具有為施工承包企業簡化現場服務管理的功能。

Square與simPRO的整合將為現場服務企業提供創新的行動支付解決方案，以幫助他們當場獲得付款。即日起，simPRO用戶可在提供服務時接受卡支付，最快在下一個工作日可收到資金，並在現場開具發票。

Square的直覺式功能選項有助於企業減少文書作業、管理任務和帳單錯誤。

simPRO科技長Jonathan Eastgate表示：「處理支付和管理交易是現場服務工作流程的重要部分。與Square值得信賴的支付平臺合作，使我們能為客戶簡化計費和開票流程。」

simPRO將成為Square的首個現場服務管理軟體合作夥伴。Square的全球合作關係負責人Pankaj Bengani表示，隨著他們不斷在全球擴張，此次合作提供了令人振奮的機會，讓公司可以為更多的現場服務企業提供服務。

Pankaj表示：「Square在現場服務產業賣家中的成長強勁，他們希望能夠擁有簡單的行動支付解決方案，並且可以隨身攜帶，不論在何處都能接受付款。我們很高興能與simPRO合作，它能幫助我們為整個業界的企業提供更佳支援。我們將合力為這些企業提供業務成長和繁榮所需的所有工具。」

如欲開始使用Square整合方案，敬請造訪simPRO和Square整合頁面。

關於simPRO

simPRO是為施工和專業承包產業提供業務管理雲端解決方案的一流提供商。無論您是保全、管線工程、電氣、資料網路、太陽能、消防還是空調系統(HVAC)領域的專業人士，simPRO都能消除現場服務管理的麻煩、減少文書作業、改善辦公流程、簡化現場作業、增加利潤、發揮最大的勞動力，以及促進更大的業務成長。

自2002年創立以來，simPRO不斷演進、創新和成長。2016年，simPRO獲得3,100萬美元的成長資金，此為積極產品創新和擴張策略的一部分。simPRO總部位於澳洲布里斯班，在美國、英國和紐西蘭設有區域總部，為施工和專業承包商提供居於全球領導地位的產品，目前在全球擁有5,500多家客戶和15萬名活躍用戶。

關於Square

Square, Inc. (NYSE:SQ)於2009年以Square Reader徹底改變了支付方式，讓所有人都可以使用智慧型手機或平板電腦接受卡付款。如今，我們已打造多種工具，幫助企業和個人積極參與經濟活動。賣家可使用Square在線上和現場接觸買家，管理他們的業務並接受資金。個人可以使用Cash App來支出、寄送和存放資金。Square在美國、加拿大、日本、澳洲、愛爾蘭和英國設有辦事處。

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