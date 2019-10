P&G achète de l'électricité 100 % renouvelable aux États-Unis, au Canada et en Europe de l'Ouest

The Procter & Gamble Company (NYSE:P&G) is announcing that it reached its 2020 goal of purchasing 100% renewable electricity in the U.S. and Canada. The company exceeded its original goal by extending the purchase of 100% renewable electricity to Western Europe.

Building on its legacy of environmental leadership, P&G has already achieved many of its 2020 sustainability goals for energy, water and waste, making measurable progress that can be seen across brands and geographies.

Building on its legacy of environmental leadership, P&G has already achieved many of its 2020 sustainability goals for energy, water and waste, making measurable progress that can be seen across brands and geographies.

CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--The Procter & Gamble Company (NYSE : P&G) annonce avoir atteint son objectif d'achat d'électricité 100 % renouvelable aux États-Unis et au Canada en 2020. La Société a dépassé son objectif initial en étendant l'achat d'électricité 100 % renouvelable à l'Europe de l'Ouest. Ces trois marchés comptent parmi les plus importants et représentent plus de 70 % de l'électricité achetée par P&G. Cet engagement a été atteint plus tôt que prévu et constitue un bon début pour atteindre l'objectif de P&G d'acheter de l'électricité 100 % renouvelable à l'échelle mondiale d'ici 2030.

Les principaux contributeurs individuels de P&G à sa production d'énergie renouvelable sont son parc éolien de Tyler Bluff, au Texas, qui compense 100 % de l'électricité nécessaire à la production de marques telles que Tide, Downy, Cascade et M. Clean dans ses installations de tissus et de soins à domicile aux États-Unis et au Canada, et son installation de cogénération biomasse située à Albany, Géorgie, qui fournit la totalité des besoins en vapeur des sites Bounty et Charmin sur place. En plus de ces projets d'envergure, la Société réduit ses émissions dans l'ensemble de ses activités grâce à un portefeuille diversifié de projets d'énergie renouvelable axés sur l'énergie éolienne, solaire, géothermique, hydroélectrique et renouvelable.

"Nous sommes fiers de nos efforts pour réduire notre empreinte écologique et laisser un monde meilleur pour les générations à venir", a déclaré Virginie Helias, responsable du développement durable, P&G. "Notre objectif premier est, et continuera d'être, de fournir des produits de qualité supérieure en lesquels nos consommateurs peuvent avoir confiance, avec l'assurance que derrière chaque produit P&G se trouve une chaîne d'approvisionnement engagée envers la responsabilité environnementale."

Forte de son leadership environnemental, P&G a déjà atteint bon nombre de ses objectifs de développement durable pour 2020 en matière d'énergie, d'eau et de déchets, réalisant des progrès mesurables que l'on peut constater à travers les marques et les zones géographiques. En achetant de l'électricité 100 % renouvelable aux États-Unis, au Canada et en Europe de l'Ouest, P&G est maintenant sur la bonne voie pour dépasser également ses engagements en matière d'énergie renouvelable et de gaz à effet de serre fondés sur la science pour 2020.

P&G s'attend à ce qu'en réalisant de nouveaux projets, tout en continuant à acheter de l'électricité à partir de sources renouvelables, la Société puisse stimuler l'innovation, l'investissement et la transition vers les énergies renouvelables pour les services publics régionaux qui fournissent de l'énergie à ses quelques 150 sites dans le monde.

Pour plus d'informations sur l'annonce de P&G, visitez le site https://us.pg.com/blogs/pg-purchases-renewable-electricity.

À propos de Procter & Gamble

P&G offre aux consommateurs du monde entier l'un des portefeuilles les plus solides de marques de confiance, de qualité et de leadership, notamment Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks®, et Whisper®. La communauté P&G est présente dans environ 70 pays à travers le monde. Consultez http://www.pg.com pour les dernières nouvelles et informations sur P&G et ses marques.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.