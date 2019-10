Andersen Global kondig overeenkomst aan in Slovenië

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global kondigt met trots de uitbreiding aan in Slovenië in Oost-Europa middels een samenwerkingsovereenkomst met Miro Senica and Attorneys, een van de oudste, grootste en meest gerespecteerde advocatenkantoren in Slovenië.

Miro Senica and Attorneys werd in 1986 opgericht door Miro Senica. De volledig uitgeruste firma heeft nu zes partners en meer dan 25 juridisch professionals op het kantoor in Ljubljana. Het bedrijf wordt consequent tot de beste firma's binnen de sector gekozen door andere organisaties binnen de sector, waaronder IFLR 1000 en Chambers Global.

De advocaten van de firma bieden juridisch advies in 12 verschillende talen en hebben een breed scala aan binnenlandse en internationale zakelijke cliënten in het bankwezen, de financiële wereld, ondernemings- en commercieel recht, burgerlijk recht, dwangakkoorden, faillissementen en opheffingsprocedures, geschillenbeslechting, arbitrage en bemiddeling, werkgelegenheid, intellectueel eigendom, fusies en overnames, openbare aanbestedingen, vastgoed, waardepapieren en belastingen.

“Onze methode voor groei en succes in de afgelopen 33 jaar is simpelweg altijd geweest om elke klant te voorzien van de beste juridische kennis, professionalisme en service,” zegt Katarina Kresal, Office Managing Director van Miro Senica and Attorneys. “Momenteel bieden wij één loket voor klanten in de regio en onze samenwerking met Andersen Global zal het voor ons mogelijk maken onze klantendatabase uit te breiden en eersteklasservice te bieden over de hele wereld.”

“Miro Senica and Attorneys heeft een groot bereik en een geweldige reputatie,” zegt Mark Vorsatz, Andersen Global Voorzitter en Andersen CEO. “Ze zullen nauw samenwerken met andere firma's in de regio die zich ook bij onze organisatie zullen voegen. Al deze firma's dele onze standaard voor uitmuntendheid en passie voor leiderschap, transparantie en onafhankelijkheid. Onze uitbreiding in de regio is een mijlpaal in onze ontwikkeling en Katarina Kresal en haar team bij Miro Senica and Attorneys leggen daarvoor de basis. Ik kijk uit naar hun actieve betrokkenheid in onze uitbreiding nu ze coördinerende functie zullen vervullen in de regio.”

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch zelfstandige, onafhankelijke aangesloten bedrijven bestaande uit fiscale en juridische professionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het aangesloten Amerikaanse bedrijf Andersen Tax LLC, telt nu wereldwijd meer dan 4.500 professionals en is actief op meer dan 154 locaties via aangesloten en samenwerkende bedrijven.

