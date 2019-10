P&G acquista esclusivamente elettricità da fonti rinnovabili negli Stati Uniti, in Canada e nell'Europa occidentale

The Procter & Gamble Company (NYSE:P&G) is announcing that it reached its 2020 goal of purchasing 100% renewable electricity in the U.S. and Canada. The company exceeded its original goal by extending the purchase of 100% renewable electricity to Western Europe.

Building on its legacy of environmental leadership, P&G has already achieved many of its 2020 sustainability goals for energy, water and waste, making measurable progress that can be seen across brands and geographies.

Building on its legacy of environmental leadership, P&G has already achieved many of its 2020 sustainability goals for energy, water and waste, making measurable progress that can be seen across brands and geographies.

CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--La Società Procter & Gamble (NYSE:P&G) annuncia di aver centrato il suo obiettivo per il 2020: l'acquisto di elettricità da sole fonti rinnovabili negli Stati Uniti e in Canada. La Società ha superato il suo obiettivo originario e ha esteso l'approvvigionamento di energia rinnovabile al 100% anche all'Europa occidentale. Questi tre mercati sono tra i più estesi e rappresentano oltre il 70% dell'elettricità di cui si serve P&G. L'impegno è stato rispettato in anticipo sulla data prevista ed evidenzia una solida base di partenza in vista dell'obiettivo di P&G: acquistare energia elettrica da fonti totalmente rinnovabili a livello mondiale entro il 2030.

Il maggiore contributo individuale per la produzione di energia rinnovabile di P&G è dato dalla sua fattoria eolica a Tyler Bluff, in Texas, che genera il 100% dell'elettricità necessaria per i suoi impianti per la pulizia domestica e per il bucato negli Stati Uniti e in Canada, che fabbricano prodotti per marchi quali Tide, Downy, Cascade e Mr. Clean, oltre all'impianto combinato termico-elettrico a biomassa ad Albany, in Georgia, che genera in loco il 100% del vapore richiesto per la produzione dei brand Bounty e Charmin. Oltre a questi progetti su larga scala, la Società sta riducendo le emissioni in tutte le sue attività grazie a un portafoglio diversificato di progetti basati sulle rinnovabili e incentrati sulle certificazioni eoliche, solari, geotermiche, idroelettriche e nel campo delle rinnovabili.

"Siamo orgogliosi del nostro impegno volto a ridurre l'impronta ambientale di P&G e a lasciare alle prossime generazioni un mondo migliore", ha affermato Virginie Helias, responsabile della sostenibilità presso P&G. "L'obiettivo principale della Società è, e continuerà a essere, l'offerta di prodotti di qualità di cui i consumatori si possano fidare, certi che dietro al brand P&G vi è una catena di fornitura attenta alla responsabilità ambientale".

Forte della sua esperienza in materia di leadership ecologica, P&G ha già centrato molti dei suoi obbiettivi del 2020 per la sostenibilità in campo energetico, idrico e della gestione dei rifiuti, con evidenti progressi quantificabili in tutti i suoi marchi e nelle aree geografiche in cui opera. Acquistando energia elettrica solamente da fonti totalmente rinnovabili negli Stati Uniti, in Canada e nell'Europa occidentale, P&G ora è ottimamente posizionata per superare su basi scientifiche i suoi impegni per il 2020 in materia di energie rinnovabili e di emissioni di gas a effetto serra.

P&G prevede che, grazie alla realizzazione di nuovi progetti e continuando a rifornirsi di elettricità da fonti sostenibili, potrà promuovere ulteriormente l'innovazione, gli investimenti e il passaggio alle rinnovabili per i fornitori regionali che garantiscono l'approvvigionamento energetico ai quasi 150 siti mondiali della Società.

Per ulteriori informazioni sull'annuncio di P&G visitare la pagina https://us.pg.com/blogs/pg-purchases-renewable-electricity.

Informazioni su Procter & Gamble

P&G serve i consumatori di tutto il mondo con uno dei più solidi portafogli di marchi affidabili di qualità e leadership, tra cui Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® e Whisper®. La comunità P&G comprende attività in circa 70 paesi del mondo. Per essere informati sulle ultime novità e informazioni relative a P&G e ai suoi marchi visitare il sito http://www.pg.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.