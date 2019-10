Optiv Canada Federal et SailPoint obtiennent un arrangement en matière d’approvisionnement portant sur l’achat de licences de logiciels (AAALL) auprès du gouvernement fédéral canadien

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Optiv Canada Federal, un intégrateur international de solutions de sécurité de bout en bout, annonce ce jour avoir conjointement reçu du gouvernement du Canada un arrangement en matière d’approvisionnement portant sur l’achat de licences de logiciels (AAALL) avec SailPoint. L'arrangement verra les deux entreprises travailler ensemble pour aider les clients gouvernementaux à contrôler centralement l'accès aux applications et systèmes dans l'ensemble de leur entreprise. Les technologies comprises dans ce catalogue fournissent à la fois des fonctions d'audit et de conformité, tout en permettant un provisionnement automatisé des utilisateurs et de leurs droits sur les applications au sein des divers ministères.

L'AAALL est un outil d'approvisionnement en deux étapes utilisé pour acquérir des licences logicielles standard et les services connexes de maintenance et/ou d'assistance, comme l'exigence le gouvernement canadien, dans l'optique de soutenir ses divers programmes, besoins opérationnels et projets. Le numéro de référence AAALL d'Optiv pour les produits SailPoint est: EN578-100808-354.

"Avec le niveau de menaces actuel, les gouvernements sont la cible permanente des cybercriminels et d'un large éventail cyberattaques en perpétuelle évolution", déclare Cheryl McGrath, vice-présidente régionale et directrice générale d'Optiv Canada Federal. "En utilisant la technologie pionnière de SailPoint, les deux entités seront en mesure d'offrir au gouvernement canadien un niveau élevé de services afin de renforcer ses cyberdéfenses avec une approche proactive et systématique."

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.optiv.com/canadian-operations et www.optiv.com.

Optiv est un intégrateur de solutions de sécurité, un partenaire de confiance mondial "tout-en-un" qui met l'accent de manière unique sur la cybersécurité. Nos capacités sécuritaires de bout-en-bout couvrent la gestion et la transformation des risques, la transformation cyber numérique, la gestion des menaces, les cyber-opérations, la gestion de l'identité et des données, ainsi que l'intégration et l'innovation, pour aider les organisations à mettre en œuvre des programmes de cybersécurité plus solides, plus simples et plus rentables, qui répondent aux exigences et aux résultats opérationnels. Chez Optiv, nous modernisons la cybersécurité pour permettre aux clients d'inventer leurs modèles de consommation, d'intégrer l'infrastructure et la technologie afin d'optimiser la valeur, d'obtenir des résultats mesurables et de créer des solutions complètes et un alignement commercial. Pour de plus amples informations à propos d'Optiv, veuillez consulter www.optiv.com.

À propos de SailPoint

SailPoint est le chef de file la gestion de l'identité et de l'administration. Les produits SailPoint permettent aux entreprises de comprendre et de contrôler qui accède à leurs applications et les droits dont dispose chaque utilisateur. Ces technologies automatisent également l'administration des identifiants et les droits des utilisateurs grâce à des connecteurs directs, des politiques d'accès et des flux d'approbation. Les produits SailPoint répondent aux exigences gouvernementales en matière d'identification et de gestion de l'accès du personnel: transformation numérique; audit et conformité; sécurité et gestion des risques; intelligence artificielle et apprentissage machine; gestion de l'accès aux fichiers; gestion des mots de passe; provisionnement; et séparation des tâches.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.