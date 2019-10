Andersen Global annonce un accord en Slovénie

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global est fier d’annoncer son expansion en Slovénie dans l’Europe centrale, grâce à la conclusion d’un accord de collaboration avec Miro Senica and Attorneys, l’un des plus anciens, des plus respectés et des plus importants cabinets juridiques de Slovénie.

Miro Senica and Attorneys a été fondé en 1986 par Miro Senica, et le cabinet à services complets compte aujourd’hui six partenaires et plus de 25 experts juridiques dans ses bureaux de Ljubljana. Il est constamment classé par les organisations du secteur, parmi les cabinets de premier plan, notamment par IFLR 1000 et Chambers Global.

Les avocats du cabinet livrent des conseils juridiques dans 12 langues différentes et comptent un large éventail de clients d’entreprise aussi bien nationaux qu’internationaux, dans les domaines de la banque et de la finance, du droit d’entreprise et commercial, du droit civil, des règlements obligatoires, des procédures de faillite et de liquidation, de la résolution des litiges, de l’arbitrage et de la médiation, de l’emploi, de la propriété intellectuelle, des fusions et acquisitions, de la passation de marchés publics, de l’immobilier, des valeurs mobilières et des taxes.

« Notre méthode pour nous développer et réussir tout au long des 33 dernières années a consisté simplement à fournir sans relâche à chacun de nos clients le meilleur des connaissances juridiques, du professionnalisme et du service », a déclaré Katarina Kresal, directrice générale de Miro Senica and Attorneys. « Actuellement, nous offrons un ‘guichet unique’ à nos clients dans la région, et notre collaboration avec Andersen Global nous permettra d’élargir notre clientèle et fournir un service d’excellence dans le monde entier. »

« Miro Senica and Attorneys jouit d’une grande portée et d’une excellente réputation », a déclaré Mark Vorsatz, président du conseil d’administration d’Andersen Global, et président-directeur général d’Andersen. « Ils travaillent en étroite collaboration avec d’autres cabinets dans la région qui rejoindront également notre organisation. Tous ces cabinets partagent notre norme d’excellence et notre passion pour la gérance, la transparence et l’indépendance. Notre expansion dans la région marque un jalon dans notre développement, et Katarina Kresal et son équipe chez Miro Senica and Attorneys posent les fondations. J’ai hâte de constater leur implication active dans notre expansion quand ils officieront en tant que fonction de coordination dans la région. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, l’association Andersen Global compte aujourd’hui plus de 4 500 collaborateurs à travers le monde. Elle est présente dans plus de 154 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

