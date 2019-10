SARA ASSICURAZIONI IN PARTNERSHIP CON OCTO RINNOVA L’OFFERTA ASSICURATIVA PER LE AUTO STORICHE

ROMA--(BUSINESS WIRE)--Sara Assicurazioni conferma il suo impegno nel mondo delle auto storiche partecipando, insieme ad ACI e a Octo Telematics, alla Fiera Auto e Moto d'epoca 2019 che si terrà a Padova dal 24 al 27 ottobre.

Sara Assicurazioni, Assicuratrice ufficiale dell’Automobile Club d’Italia, presenterà a Padova l’evoluzione telematica di SaraVintage, la polizza dedicata ai veicoli storici.

Sara Assicurazioni, infatti, in collaborazione con Octo, sarà la prima compagnia assicuratrice a introdurre nel 2020 una tariffa telematica per i veicoli di interesse storico.

Octo Telematics è il primo provider globale di servizi telematici e data analytics per il settore delle assicurazioni auto e del mondo della Mobilità Intelligente. Partner unico di Sara Assicurazioni nell’offerta di polizze telematiche, oggi consolida il sodalizio con l’evoluzione telematica di SaraVintage, utilizzando per l’occasione un device di ultima generazione (autoinstallante, a bassissimo consumo, adatto a veicoli con batterie meno performanti).

L’evoluzione telematica di SaraVintage è riservata ai Soci ACI Storico che fanno un uso limitato del proprio veicolo e installano un dispositivo satellitare per la rilevazione dei chilometri percorsi.

Tra le novità ad essi riservate:

welcome bonus alla prima emissione del contratto (che si aggiunge alle agevolazioni riservate ai soci ACI Storico)

alla prima emissione del contratto (che si aggiunge alle agevolazioni riservate ai soci ACI Storico) ulteriore bonus sul premio di rinnovo se il veicolo percorre meno di 2.000 km nel corso dell’anno

se il veicolo percorre meno di 2.000 km nel corso dell’anno ulteriori agevolazioni per i clienti pluripolizza

“Sara Assicurazioni è orgogliosa di partecipare anche quest’anno alla Fiera Auto e moto d’epoca 2019” ha commentato Marco Brachini, Direttore Marketing, Brand e Customer Relationship di Sara Assicurazioni. “Un evento che richiama gli appassionati di veicoli storici di tutta Europa. Ad essi Sara dedica una innovativa polizza studiata con la stessa passione che i collezionisti mettono nel possedere la propria auto o moto d’epoca. Grazie alla partnership con Octo Telematics siamo felici di poter sfruttare la tecnologia per fornire anche ai motori storici una tutela intelligente con un rapporto prezzo/prestazioni insuperabile.”

Eugenio Lamberti Senior VP Revenue & Sales di Octo Telematics dichiara: “La solida collaborazione con Sara Assicurazioni si arricchisce di un ulteriore tassello che dimostra come i servizi telematici siano l’elemento abilitante per consentire alla Compagnia di proporre polizze innovative e personalizzate vicino ai bisogni dei propri Clienti. Siamo orgogliosi di essere parte di questo percorso.”

SaraVintage è un prodotto che si qualifica come una delle proposte più innovative e convenienti per i collezionisti e gli appassionati di auto storiche. Ai Soci ACI e in particolare ai Soci ACI Storico sono riservate condizioni particolarmente vantaggiose come azzeramento delle franchigie e sconto sulla garanzia RCA.

Per approfondire i contenuti di SaraVintage visita il sito sara.it

Sara Assicurazioni

Sara Assicurazioni, primo esempio europeo di joint venture tra un’associazione di consumatori - l’ACI - e una compagnia di assicurazioni, è nata nel 1946 con l’obiettivo di mettere a disposizione degli automobilisti un’ampia gamma di servizi assicurativi. Sara Assicurazioni è oggi la compagnia ufficiale dell’Automobile Club d’Italia ed è punto di riferimento per le famiglie italiane e per tutte le esigenze legate alla sicurezza personale, patrimoniale e del tenore di vita. Nel corso degli ultimi anni il catalogo prodotti è stato completamente rivisitato e oggi Sara Assicurazioni si distingue per trasparenza, qualità e innovazione dei prodotti assicurativi dedicati all'auto e a tutto ciò che concerne la sicurezza patrimoniale, personale, del tenore di vita dell'individuo e del suo nucleo familiare e dei professionisti. La Compagnia si avvale di una capillare rete distributiva con quasi 30 agenzie presenti a Roma e provincia.

Octo

Fondata nel 2002, Octo è oggi il principale fornitore di servizi telematici e di soluzioni avanzate di analisi dei dati per il settore assicurativo e sempre più una delle principali aziende nel settore dei servizi per il Fleet Management. Octo possiede una soluzione unica a livello mondiale in grado di far crescere i core business dell’azienda –Insurtech e Mobilità Intelligente – e di espandersi in nuovi settori e mercati internazionali grazie alla progettazione di soluzioni connesse innovative. Octo si propone di connettere il mondo della mobilità grazie a capacità analitiche avanzate e servizi IoT sviluppati per la nuova era della telematica intelligente.

A oggi Octo conta oltre 6 milioni di utenti connessi e il più grande database globale di dati telematici, con oltre 248 miliardi di miglia di dati di guida raccolti e 464.000 sinistri ed eventi assicurativi analizzati. Gestisce, inoltre, oltre 10 servizi di car sharing e oltre 400.000 noleggi al mese.

L'azienda ha sede a Roma e uffici a Boston, Londra, Stoccarda, Madrid, Shanghai e San Paolo