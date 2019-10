Orano remporte deux nouveaux contrats de démantèlement en Allemagne

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Orano a remporté, avec son partenaire EWN (Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH), deux contrats auprès de l’électricien allemand RWE pour réaliser les opérations clés de démantèlement des centrales nucléaires de Mülheim-Kärlich et de Biblis, situées dans l’ouest de l’Allemagne.

La pertinence de l’offre en termes de sûreté, d’efficacité économique et de gestion de projet proposée par Orano et EWN a convaincu RWE d’attribuer aux deux partenaires un contrat pour l’ensemble du site de Mülheim-Kärlich ainsi qu’un contrat pour deux lots supplémentaires sur les réacteurs jumeaux de la centrale de Biblis.

Les accords prévoient la découpe et le conditionnement du cœur de la centrale nucléaire de Mülheim-Kärlich, la cuve du réacteur, ainsi que les équipements essentiels tels que le couvercle et les internes de la cuve. Le périmètre d’intervention sur le site de Biblis concerne les internes de cuve des réacteurs A et B.

Les opérations se dérouleront de 2020 à 2022 sur le site de Mülheim-Kärlich et de 2021 à 2023 sur les deux unités de Biblis. Elles seront réalisées principalement sous eau, à l’aide d’une technologie éprouvée de robots contrôlés à distance.

La découpe des internes de cuves sur les deux sites sera effectuée par la filiale allemande d’Orano, Orano GmbH, qui dispose d’un savoir-faire historique à l’international dans le pilotage de projets de démantèlement d’équipements nucléaires au sein de réacteurs de puissance et de recherche. La cuve de Mülheim-Kärlich sera découpée et conditionnée par EWN.

Ces contrats s’inscrivent dans la continuité de la coopération entre Orano et EWN qui, au cours des deux dernières années, ont signé plusieurs contrats avec des électriciens européens pour la découpe et le conditionnement des internes de réacteurs de centrales nucléaires, dont Philippsburg 2, Neckarwestheim II et Brunsbüttel en Allemagne, ainsi qu’une option pour la centrale nucléaire de Krümmel.

Alain Vandercruyssen, directeur de l’activité Démantèlement et Services d’Orano, a déclaré : « Ce nouveau succès renforce la position de leader d’Orano sur le marché mondial du démantèlement des composants de réacteurs. Avec notre partenaire de longue date EWN, nous proposons une solution éprouvée, sûre et économique, fondée sur les compétences de nos équipes sur le terrain. Grâce à notre expérience unique, Orano est un acteur majeur pour accompagner partout dans le monde les électriciens dans leurs opérations d’assainissement et de démantèlement ».

A propos d’Orano DS

Au sein du groupe Orano, le fournisseur de référence du cycle du combustible nucléaire, Orano DS est l’entité spécialisée dans les métiers de l’assainissement-démantèlement, de la gestion de déchets et des services aux exploitants nucléaires (logistique industrielle, maintenance spécialisée et sécurité radiologique).

Forte d’une expérience de plusieurs décennies constituée de références industrielles uniques, l’offre d’Orano DS s’appuie sur un savoir-faire humain et technologique éprouvé. Les 4000 salariés de l’entité s’impliquent au quotidien sur le terrain auprès des clients, exploitants nucléaires français et leurs partenaires, pour leur fournir toute l’expertise et la valeur ajoutée attendues, au meilleur niveau de qualité, au juste coût et dans les délais impartis.