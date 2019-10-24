西聯匯款現將其全球平臺擴展至亞洲的新合作夥伴

丹佛、東京和韓國首爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--跨境、跨貨幣資金流動和支付領域的領導者西聯匯款(Western Union)今天進一步將其白標產品*擴展至亞洲，讓第三方匯款公司的客戶能夠通過西聯匯款進行支付。

日本歷史最悠久的匯款公司、Unidos Co., Ltd.的服務分支機構KYODAI Remittance和韓國的領先金融科技公司Hanpass的客戶，已成為通過西聯匯款向全球轉移資金的最新合作者。他們的客戶可以選擇向100多個國家的數十億銀行帳戶、十幾個國家的數百萬錢包或遍佈200個國家和地區的西聯匯款®零售代理網路付款。

西聯匯款已開放其跨境平臺，使其他品牌能夠利用其核心跨境資產，在幾分鐘內轉移資金並執行國際跨境支付，這些資產包括全球結算能力、合規、營運、網路和科技系統。

西聯匯款行政總裁Hikmet Ersek在其亞洲之行期間表示：「越來越多的全球品牌正轉向西聯尋求跨境匯款解決方案，讓他們的客戶能夠快速、可靠地向幾乎世界任何地方匯款。我們與領先的金融機構合作，將我們的開放平臺計畫擴展到亞洲，這是實施我們的策略以利用增量增長機會的決定性一步。」

與西聯匯款建立合作關係的全球和全國性領先品牌不斷壯大，KYODAI Remittance和Hanpass也加入這一行列，以擴大或強化客戶的跨境匯款和支付能力。其他平臺夥伴關係包括：

肯亞的領先流動網路營運商Safaricom使其超過2300萬基本上沒有銀行帳戶的M-PESA流動錢包用戶能夠從他們的錢包向全球轉帳。

韓國的領先銀行韓亞銀行(KEB Hana Bank)使其外國客戶能夠通過西聯匯款將資金從該銀行的app轉移到世界各地。

俄羅斯主要銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)的超過5000萬客戶可以從該銀行的app向世界匯款。

沙特電信旗下STC Pay的250萬 app用戶可以從其app向全世界匯款。

這些與KYODAI Remittance及Hanpass的合作即日起上線，支付功能立即可用。

WU-G

*通過西聯代理點付款

關於西聯匯款

西聯匯款公司(NYSE: WU)是跨境、跨幣別匯款的全球領導企業。我們的全管道平臺連接數位及實體世界，協助消費者及企業發送和接收貨幣及快速、簡便、可靠地進行支付。截至2019年6月30日，我們的網路包括在200多個國家和地區提供Western Union、Vigo或Orlandi Valuta品牌服務的超過55萬個零售代理點，可向數十億帳戶匯款。此外，westernunion.com是我們在2018年增長最快的管道，可在70多個國家和其他地區向全球轉移資金。西聯匯款利用其全球業務版圖轉移資金，為家庭、朋友和企業之間建立更良好的聯繫，推動金融普惠並支持經濟增長。如需瞭解更多資訊，請造訪www.westernunion.com。

關於Kyodai

Kyodai Remittance是Unidos. Co, Ltd.旗下品牌名稱。Unidos成立於2000年，旨在支持在日本的秘魯人向本國匯款。Unidos根據2010年《資金結算法》註冊為資金轉移公司（註冊：資金轉帳代理關東地區財政局00004），並開始為所有國籍的在日人員提供“KYODAI REMITTANCE”服務，向世界各個目的地提供匯款服務。

此後，Unidos堅持信任、尊重、專業和體驗至上原則，為客戶提供快速和安全的匯款服務。Unidos擁有高度多樣化的國際員工，可以使用自己的語言直接與各個群體交流，並展示他們對不同文化的瞭解。

公司總部位於日本東京新宿。迄今為止，公司在日本設有18個據點，可以提供面對面匯款服務。

關於Hanpass

Hanpass是韓國領先的金融科技公司，通過流動app服務提供匯款和O2O貨幣兌換服務。Hanpass協助用戶安全地完成跨境匯款，確保安全無憂，無需開立本地銀行帳戶，也不需要親自辦理身份驗證手續，只需要完成流動身份驗證程序即可。此外，Hanpass與西聯匯款等MTO（匯款營運商）合作夥伴建立策略性聯盟，使自己有別於使用SWIFT網路電匯的傳統銀行，大大縮短了匯款出境所需的時間，從3~5天縮短到幾乎即時轉帳，費用也低得多。憑藉扎實的行業經驗和專業知識以及遍佈全球的金融網路基礎，Hanpass正朝著成為真正的全球平臺邁進，為客戶提供輕鬆跨境匯款、貨幣兌換和跨境支付體驗。

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