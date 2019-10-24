Velodyne宣布與現代摩比斯展開ADAS合作

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc.今日宣布與現代摩比斯(Hyundai Mobis)達成一項協議，將推出一款新的採用雷射雷達的先進駕駛輔助系統(ADAS)，該系統整合了Velodyne雷射雷達技術和現代摩比斯認知軟體。這套採用Velodyne Velarray™的系統專門為消費型車輛中的ADAS而設計。

現代摩比斯策略規劃部負責人Ko Youngsuk表示：「現代摩比斯很高興能與業界最具創新力的雷射雷達感測器供應商之一Velodyne Lidar合作，共同推出對於先進自動駕駛極為重要的雷射雷達系統。Velarray利用Velodyne業界領先的傳感技術，以適用於消費型車輛的可嵌入緊湊外形滿足ADAS應用的嚴苛要求。」

Velodyne創辦人兼執行長David Hall表示：「透過攜手現代摩比斯及我們重要的全球合作夥伴，我們將為車輛帶來Velodyne強大的3D雷射雷達感知功能，以改善全球消費者的自動化安全性。我們認為，強大的ADAS系統可以促進建立公眾信任，也是實現完全自動駕駛的一條途徑。」

Velodyne Velarray以符合成本效益的分立封裝為車輛配置可擴展的ADAS功能——美國汽車工程師學會(SAE)第2級到第4級。它使用雷射陣列以光速精確測量周圍環境的與車距離，以確保道路安全。這其中包括行人和自行車檢測和避讓、車道保持、自動緊急煞車、主動式巡航控制和盲點偵測，以及先進的自動駕駛導航功能。公司認為，這些系統可在全球推動更安全的交通運輸。

Velodyne的專有傳感解決方案將最先進的量程、準確性、解析度、軟體智慧和低功耗與高可靠性相結合。自2010年首次商業投放產品以來，Velodyne已出貨超過3萬台設備，累計銷售額超過5億美元。

根據Velodyne與現代摩比斯之間的合作關係，兩家公司將於2021年針對雙方達成的量產計畫，商品化推出首個用於ADAS的雷射雷達系統。他們將最先向亞洲市場提供該系統，隨後計畫擴展到北美和歐洲的汽車製造商。新的雷射雷達系統將完善現代摩比斯開發的相機和雷達技術，讓該公司能夠提供強大的傳感技術產品組合，以實現駕駛輔助和先進車輛安全性。此次合作是兩家公司對未來打造採用雷射雷達的低成本安全系統這一願景的關鍵，該願景是雙方全球ADAS和自動駕駛車輛(AV)合作夥伴策略的一部分。

關於現代摩比斯

現代摩比斯是全球第七大汽車供應商。公司在感測器、控制器中的感測器融合及安全控制軟體設計功能方面表現卓著。隨著公司將所有核心汽車零組件技術內部化，現代摩比斯已建立各種ADAS產品組，這些ADAS以最先進的技術為基礎，將感測器和核心技術融於一體。

關於Velodyne Lidar

Velodyne致力於為自動駕駛和駕駛輔助提供智慧、強大的雷射雷達解決方案。Velodyne總部位於加州聖荷西，以其突破性的雷射雷達感測器技術組合而聞名於世。2005年，Velodyne的創辦人兼執行長David Hall發明了即時環繞視圖雷射雷達系統，成為Velodyne Acoustics的組成部分。Hall先生的發明徹底改變了汽車、新行動力、測繪、機器人和安全領域的感知和自主性。Velodyne的高性能產品系列包括廣泛的傳感解決方案，例如具有成本效益的Puck™、多功能型Ultra Puck™、自主駕駛高階型Alpha Puck™、經ADAS最佳化的Velarray™以及駕駛輔助用開創性軟體Vella™。

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