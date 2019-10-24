Velodyne宣布与现代摩比斯开展ADAS合作

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc.今日宣布与现代摩比斯(Hyundai Mobis)达成一项协议，将推出一款新的基于激光雷达的高级驾驶辅助系统(ADAS)，该系统集成了Velodyne激光雷达技术和现代摩比斯认知软件。这套基于Velodyne Velarray™的系统专门为消费型车辆中的ADAS而设计。

现代摩比斯战略规划部负责人Ko Youngsuk表示：“现代摩比斯很高兴能与业界最具创新力的激光雷达传感器提供商之一Velodyne Lidar合作，共同推出对于高级自动驾驶至关重要的激光雷达系统。Velarray利用Velodyne业界领先的传感技术，以适用于消费型车辆的可嵌入紧凑外形满足ADAS应用的严苛要求。”

Velodyne创始人兼首席执行官David Hall表示：“通过携手现代摩比斯及我们重要的全球合作伙伴，我们将为车辆带来Velodyne强大的3D激光雷达感知功能，以改善全球消费者的自动化安全性。我们认为，强大的ADAS系统可以促进建立公众信任，也是实现完全自动驾驶的一条途径。”

Velodyne Velarray以经济高效的分立封装为车辆配置可扩展的ADAS功能——美国汽车工程师学会(SAE)第2级到第4级。它使用激光阵列以光速精确测量周围环境的与车距离，以确保道路安全。这其中包括行人和自行车检测和避让、车道保持、自动紧急制动、自适应巡航控制和盲点检测，以及先进的自动驾驶导航功能。公司认为，这些系统可在全球范围内推动更安全的出行。

Velodyne的专有传感解决方案将最先进的量程、准确性、分辨率、软件智能和低功耗与高可靠性相结合。自2010年首次商业投放产品以来，Velodyne已出货超过3万台设备，累计销售额超过5亿美元。

根据Velodyne与现代摩比斯之间的合作关系，两家公司将于2021年针对双方达成的量产计划，商业化推出首个用于ADAS的激光雷达系统。他们将最先向亚洲市场提供该系统，随后计划扩展到北美和欧洲的汽车制造商。新的激光雷达系统将完善现代摩比斯开发的摄像头和雷达技术，让该公司能够提供强大的传感技术产品组合，以实现驾驶辅助和先进车辆安全性。此次合作是两家公司对未来打造基于激光雷达的低成本安全系统这一愿景的关键，该愿景是双方全球ADAS和自动驾驶车辆(AV)合作伙伴战略的一部分。

关于现代摩比斯

现代摩比斯是全球第七大汽车供应商。公司在传感器、控制器中的传感器融合及安全控制软件设计功能方面表现卓著。随着公司将所有核心汽车零部件技术内部化，现代摩比斯已建立各种ADAS产品组，这些ADAS以最先进的技术为基础，将传感器和核心技术融于一体。

关于Velodyne Lidar

Velodyne致力于为自动驾驶和驾驶辅助提供智能、强大的激光雷达解决方案。Velodyne总部位于加州圣何塞，以其突破性的激光雷达传感器技术组合而闻名于世。2005年，Velodyne的创始人兼首席执行官David Hall发明了实时环绕视图激光雷达系统，成为Velodyne Acoustics的组成部分。Hall先生的发明彻底改变了面向汽车、新出行方式、测绘、机器人和安防领域的感知和自主性。Velodyne的高性能产品系列包括广泛的传感解决方案，例如具有成本效益的Puck™、多功能型Ultra Puck™、自主驾驶高阶型Alpha Puck™、经ADAS优化的Velarray™以及驾驶辅助用开创性软件Vella™。

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