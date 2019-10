NBT y CET firman contratos EPC para la construcción de los parques eólicos Zophia II y Zophia III de 750MW en Ucrania

NBT and CET Sign EPC Contracts to Build the 750MW Zophia II and Zophia III Wind Farms in Ukraine (Photo: Business Wire)

PEKÍN y OSLO, Noruega--(BUSINESS WIRE)--NBT AS (“NBT”), un desarrollador de energía eólica para empresas de servicios públicos con sede en Oslo y China Electric Power Equipment and Technology Co., Ltd. (“CET”), la filial EPC de State Grid Corporation of China, han firmado dos contratos EPC para la construcción de los parques eólicos Zophia II y Zophia III, de 300MW y 450MW respectivamente en la región de Zaporiyia en Ucrania. Además, NBT, CET, Industrial Commercial Bank of China (“ICBC”), Export-Import Bank of China (“Exim Bank of China”) y China Construction Bank (“CCB”) también han firmado el acuerdo de financiación preliminar para la financiación de estos parques que en conjunto conformarán el parque eólico en tierra más grande de Europa. NBT y CET también han firmado un acuerdo de colaboración estratégica para colaborar a escala mundial en futuros proyectos de energía renovables.

Una vez completados, los parques eólicos Zophia II de 300MW y Zophia III de 450MW (los "parques eólicos de Zophia") se convertirán en el mayor parque eólico terrestre de Europa, con una capacidad total de 750MW. La inversión total de los parques eólicos de Zophia superará los 1.000 millones de euros, lo que equivale a aproximadamente el 1 % del producto nacional bruto de Ucrania.

La ceremonia de firma celebrada en Pekín, en la sede corporativa de State Grid Corporation of China, contó con la presencia de la embajadora de la Real Embajada de Noruega en China, la Sra. Signe Brudeset, el primer secretario de la Embajada de Ucrania ante la República Popular China, el Sr. Oleh Malyi, el Sr. Liu Jianchang del ICBC, el Sr. Bai Huafeng del Exim Bank of China, el Sr. Wu Powei del CCB y la dirección superior de State Grid Corporation of China.

NBT se basa en el éxito de su parque eólico Syvash de 250MW, que logró el primer cierre financiero internacional de 262 millones de euros para la financiación de proyectos de un parque eólico de esa escala en Ucrania a principios de 2019. Con el apoyo de ICBC, Exim Bank of China y CCB con 500 millones de euros de deuda senior, NBT prevé contar con la participación de otros bancos internacionales en el sindicato bancario para elevar otros 250 millones de euros de financiación y espera un un cierre financiero aún mayor para Zophia.

Los parques eólicos de Zophia se están construyendo con estándares internacionales muy elevados, según las Normas de desempeño del BERD y los Principios del Ecuador. La electricidad generada a partir de Zophia se venderá a la empresa estatal "Guaranteed Buyer State Enterprise", el operador mayorista del mercado de electricidad de Ucrania. Una vez completados los dos parques eólicos, contarán con una producción planificada de 2.900 GWh al año y generarán suficiente electricidad para alimentar las necesidades de aproximadamente 340.000 hogares. Se espera que los parques eólicos de Zophia reduzcan las emisiones de CO2 en 1.600.000 toneladas al año y afecten sustancialmente de forma positiva al medio ambiente.

El parque eólico Zophia traerá importantes ingresos por desarrollo económico y fiscales a la región de Zaporiyia, proporcionará hasta dos mil puestos de trabajo durante la construcción y tendrá un impacto económico duradero incluso después de que se haya completado la misma.

Joar Viken, CEO de NBT, ha señalado: "Estamos entusiasmados de firmar los contratos EPC con CET para el mayor proyecto eólico terrestre de Europa. Estamos muy contentos de trabajar con CET y State Grid Corporation de China para construir un enorme parque eólico en Ucrania que beneficiará al pueblo de Ucrania y al medio ambiente. También nos gustaría agradecer su apoyo a ICBC, a Exim Bank of China y a China Construction Bank y esperamos trabajar estrechamente con ellos para financiar nuestros parques eólicos de Zophia".

Jia Zhichiang, presidente de CET, ha comentado: "Estamos deseando trabajar con NBT para construir los parques eólicos Zophia de 750MW. Dado que Ucrania está en la Iniciativa de la Franja, estamos encantados de que podamos entrar en Ucrania con este gran proyecto de construcción. Con nuestros puntos fuertes en proyectos internacionales de EPC, gestión de proyectos, tecnología, construcción de líneas de transmisión de clase mundial, incluidas líneas de transmisión de ultra alta tensión, traeremos una excelencia sin igual para completar con éxito los parques eólicos de Zophia. Estamos encantados de entrar en el mercado ucraniano y esperamos llevar a cabo más negocios, como ayudar al gobierno de Ucrania a mejorar su infraestructura de red y a construir más proyectos de energía de primer nivel".

Acerca de China Electric Power and Technology Co. Ltd.

CET, como filial de propiedad absoluta de State Grid Corporation of China y la plataforma de su negocio en el extranjero, es una empresa profesional líder mundial en la realización de proyectos de energía internacional en modo de "inversión-construcción-operación” y cuenta con más de 20 establecimientos permanentes en todo el mundo.

Acerca de NBT

NBT AS es un desarrollador y operador de parques eólicos a escala de servicios públicos en mercados emergentes. La compañía fue fundada en 2004 y tiene su sede en Oslo (Noruega). NBT tiene operaciones en Noruega, China, Chipre, Suecia, Singapur y Ucrania. Para más información, visite www.nbtas.no.

