CXR est le Master-Distributeur de Tempo Communications ex GreenLee Communications

Tempo Communications choisit CXR LEA pour la représentation de ses produits de test, mesure et maintenance de réseaux télécoms et d'énergies en France et autres pays francophones suite au rachat des produits Télécoms du groupe Greenlee Emerson.

Tempo Communications, ex. GreenLee, propose un catalogue complet de produits de Test, Mesure et Maintenance pour les réseaux Télécoms et d’Energie :

Test et Maintenance de liaison fibre optique : ETDR, sources optiques et photomètres, détecteur d’activité optique, soudeuse et outillages

Test de liaisons télécoms sur cuivre : TDR, échomètres, localisateurs de paires dont le 701K qui fait référence sur ce marché, bruit, affaiblissement, qualification et test ADSL/VDSL, combiné d’essais téléphoniques TM500

Analyse de protocoles : DataScout pour l’analyse Ethernet IP, Datacom, E1 G704, TIMS, RNIS, xDSL jusqu’à 10GE, et AirScout pour l’analyse de couverture et de performance Wi-Fi

Marqueurs et localisateurs de conduits enterrés pour Télécoms, Gaz, Eaux, énergies : Omni-Marker et EML-100

Outillage pour l’ingénierie Cuivre et Fibre Optique de la marque Paladin : pinces, ciseaux kevlar, kit de maintenance fibre, soudeuse.

Ces équipements sont particulièrement conçus pour les analyses et mesures précises en laboratoire mais aussi pour les interventions d’installation et de maintenance des réseaux qui nécessitent des produits robustes et adaptés à toute situation de terrain.

CXR conforte ainsi sa présence dans les domaines du test, mesure et maintenance des réseaux Télécoms et infrastructures industrielles en devenant le Master-Distributeur des produits Tempo Communications (ex. GreenLee). CXR assure le support d’un large réseau de revendeurs et partenaires en France et nombreux autres pays francophones (Belgique, Suisse, Algérie, Tunisie, Maroc, ..)

A propos de Tempo Communications : Tempo Communications conçoit et commercialise des outils et équipements de test et maintenance des réseaux télécoms et d’énergie, à Vista en Californie.

A propos de CXR : Par sa marque LEA, CXR est un expert des Tests et Mesures depuis 1974 avec une double activité de fabriquant et de distributeur de produits T&M destinés aux marchés des Télécoms, des Energies et du Transport. Par sa marque CXR Networks, CXR développe et commercialise une gamme globale d’équipements industriels de réseaux et communications (Ethernet, MPLS-TP, réseaux optiques GPON/FTTH/OTN/DWDM, SDH/PDH, conversion et extension de réseaux, routeurs 4G/LTE et réseaux wireless). CXR est une société française située en Eure et Loir.

CXR, Smart Solutions for Smart Networks

www.cxr.com