Wunderman Thompson與Tealium攜手合作

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--即時客戶資料協調領域可信賴的領導者Tealium今天宣布與WPP旗下公司Wunderman Thompson建立合作夥伴關係，以將Tealium的AudienceStream CDP整合為其客戶雲的資訊串流引擎(Profile Streaming Engine)。

Wunderman Thompson的客戶雲將品牌和人員聚集在一起，以進行及時的相關性對話，充當客戶資料的樞紐和交換中心。該平臺整合了品牌的廣告技術(Adtech)、行銷技術(Martech)和其他資料生態系統，以建立、管理、增強、豐富、更新、整合和啟動其客戶的綜合資訊。無論相關的個人化體驗發生在何時何地，這些創新都會為其提供支援，從而推動更深入的參與、行動和更高的轉化率。Tealium AudienceStream CDP充當技術堆疊中資訊的中性層，在所有接觸點上整合和更新豐富的客戶單一視圖，從而為使用者體驗提供最新和最佳資訊。

Wunderman Thompson Data執行長Jacques van Niekerk表示：「我們很高興與Tealium合作，因為該技術使我們能夠在廣告技術生態系統中即時更新和整合消費者資訊，使我們的客戶能夠為他們的客戶部署強大的體驗。憑藉Tealium技術，我們的客戶雲能夠在幾毫秒內連接到瀏覽器，接收訊號，識別客戶，更新他們的個人資料，並以對於當下時刻恰到好處的內容，根據這些資訊採取行動。」

Tealium創辦人兼技術長Mike Anderson表示：「Wunderman Thompson處於資料驅動的互動最尖端，因此我們很榮幸充當客戶資料協調層，為他們的客戶提供相關的個人化體驗。我們對於和Wunderman Thompson客戶雲的整合效果充滿期待，也希望看到最終如何幫助Wunderman Thompson客戶提供令人難以置信的客戶體驗。」

除了AudienceStream CDP外，Tealium還提供了其通用資料中心(Universal Data Hub)內的完整解決方案組合，其中包括Tealium iQ標籤管理、EventStream（API中心）和DataAccess。Tealium還提供了用於滿足通用資料保護條例(GDPR)和加州消費者隱私法案(CCPA)要求的同意管理(Consent Management)解決方案，以及針對數百個數位資料來源的預先建置連接器。

有關Tealium解決方案的更多資訊，請造訪www.tealium.com。

關於Tealium

Tealium透過涵蓋Web、行動、離線和物聯網設備的通用客戶資料協調方法為當今的數位業務帶來變革。憑藉將客戶資料統一為單一事實來源的能力，Tealium提供的統包整合生態系統支援1,200多家用戶端和伺服器端供應商及技術。Tealium通用資料中心(Universal Data Hub)包含標籤管理、API中心、客戶資料平臺和資料管理解決方案，使組織能夠利用即時資料在每一團隊、技術和客戶接觸點上建立更豐富、更個人化的數位體驗。

有關更多資訊，請造訪www.tealium.com。

關於Wunderman Thompson

Wunderman Thompson是一家致力於激發客戶和個人成長的創意、資料和技術公司。我們的專家以企業家精神在全球提供端對端解決方案，透過新興技術引發創造力以實現革命性的成果。我們是一家全球性機構，總部位於紐約，在全球90個市場彙聚了2萬多人的人力資源。

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