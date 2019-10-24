Wunderman Thompson与Tealium携手合作

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--实时客户数据编排领域可信赖的领导者Tealium今天宣布与WPP旗下公司Wunderman Thompson建立合作伙伴关系，以将Tealium的AudienceStream CDP集成为其客户云的信息流引擎(Profile Streaming Engine)。

Wunderman Thompson的客户云将品牌和人员聚集在一起，以进行及时的相关性对话，充当客户数据的枢纽和交换中心。该平台整合了品牌的广告技术(Adtech)、营销技术(Martech)和其他数据生态系统，以创建、管理、增强、丰富、更新、整合和激活其客户的综合信息。无论相关的个性化体验发生在何时何地，这些创新都会为其提供支持，从而推动更深入的参与、行动和更高的转化率。Tealium AudienceStream CDP充当技术栈中信息的中性层，在所有接触点上整合和更新丰富的客户单一视图，从而为用户体验提供最新和最佳信息。

Wunderman Thompson Data首席执行官Jacques van Niekerk表示：“我们很高兴与Tealium合作，因为该技术使我们能够在广告技术生态系统中实时更新和整合消费者信息，使我们的客户能够为他们的客户部署强大的体验。借助Tealium技术，我们的客户云能够在几毫秒内连接到浏览器，接收信号，识别客户，更新他们的个人资料，并以对于当下时刻恰到好处的内容，根据这些信息采取行动。”

Tealium创始人兼首席技术官Mike Anderson表示：“ Wunderman Thompson处于数据驱动的互动最前沿，因此我们很荣幸充当客户数据编排层，为他们的客户提供相关的个性化体验。我们对于和Wunderman Thompson客户云的整合效果充满期待，也希望看到最终如何帮助Wunderman Thompson客户提供令人难以置信的客户体验。”

除了AudienceStream CDP外，Tealium还提供了其通用数据中心(Universal Data Hub)内的完整解决方案组合，其中包括Tealium iQ标签管理、EventStream（API中心）和DataAccess。Tealium还提供了用于满足通用数据保护条例(GDPR)和加州消费者隐私法案(CCPA)要求的同意管理(Consent Management)解决方案，以及针对数百个数字数据源的预构建连接器。

有关Tealium解决方案的更多信息，请访问www.tealium.com。

关于Tealium

Tealium通过涵盖Web、移动、离线和物联网设备的通用客户数据编排方法为当今的数字业务带来变革。凭借将客户数据统一为单一事实来源的能力，Tealium提供的统包集成生态系统支持1,200多家客户端和服务器端供应商及技术。Tealium通用数据中心(Universal Data Hub)包含标签管理、API中心、客户数据平台和数据管理解决方案，使组织能够利用实时数据在每一团队、技术和客户接触点上创建更丰富、更个性化的数字体验。

有关更多信息，请访问www.tealium.com。

关于Wunderman Thompson

Wunderman Thompson是一家致力于激发客户和个人成长的创意、数据和技术公司。我们的专家以企业家精神在全球范围内提供端到端解决方案，通过新兴技术引发创造力以实现革命性的成果。我们是一家全球性机构，总部位于纽约，在全球90个市场汇聚了2万多人的人力资源。

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