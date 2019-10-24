现代摩比斯，对Velodyne进行战略投资并签署合作伙伴关系

韩国首尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--现代摩比斯(KRX:012330)为了实现3级自动驾驶系统的量产并开发4级，5级自动驾驶技术，将与具有世界最领先Lidar传感器技术的Velodyne携手。两家企业计划通过自动驾驶系统的核心传感器Lidar系统方面的合作，抢占全球市场。

现代摩比斯表示，为了掌握Lidar量产技术，将与Velodyne签署战略合作伙伴关系，并且为了技术合作与事业扩展还将继续保持紧密合作。现代摩比斯为了加强与Velodyne的合作关系，将对Velodyne进行5000万美元的投资。

两家企业的技术合作表现为Velodyne将向现代摩比斯供应最新Lidar传感器，而现代摩比斯则以过去与现代汽车共同开发的软件为基础，统合开发能够通过处理Lidar测出的数据准确识别事物的软件。两家企业将以共同完善Lidar系统的方式进行技术合作。

现代摩比斯与Velodyne计划通过这种紧密的合作伙伴关系，到2021年实现3级自动驾驶用Lidar系统的量产并优先在包括韩国在内的亚洲市场推广。两家企业还决定以此为开始，共同进一步开拓北美和欧洲市场。

现代摩比斯已在去年成功自主开发了短距离雷达，并计划到明年为止阶段性地掌握以深度学习为基础的摄像头和高性能雷达技术。

若现代摩比斯在此基础上通过与Velodyne的合作掌握Lidar量产技术，将进一步强化3级自动驾驶系统核心传感器技术的竞争力。