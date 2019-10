Velodyne’s proprietary sensing solutions combine state-of-the-art range, accuracy, resolution, software intelligence and low power consumption with high-grade reliability. (Photo: Velodyne Lidar).

The Velodyne Velarray™ meets the demanding requirements for ADAS applications in discrete, cost-effective packaging that is ready for consumer vehicles. (Photo: Velodyne Lidar).

Velodyne Lidar announced an agreement with Hyundai Mobis to launch a new lidar-based ADAS system that integrates Velodyne lidar technology and Hyundai Mobis cognitive software. (Photo: Velodyne Lidar).

SAN JOSE, Californië--(BUSINESS WIRE)--Velodyne Lidar, Inc. kondigde vandaag een overeenkomst aan met Hyundai Mobis voor de lancering van een nieuw geavanceerd, op lidar-gebaseerd driver assistance system (ADAS) dat de Velodyne lidar-technologie en de cognitieve software van Hyundai Mobis integreert. Het op Velodyne Velarray™ gebaseerde systeem is speciaal ontworpen voor ADAS in consumentenvoertuigen.

“Hyundai Mobis is verheugd om samen te werken met Velodyne Lidar, een van de meest innovatieve leveranciers van lidarsensoren in de sector, om een lidarsysteem te lanceren dat essentieel is voor autonoom rijden op hoog niveau”, aldus Ko Youngsuk, hoofd van de afdeling Hyundai Mobis Strategy Planning. “De Velarray, die gebruik maakt van Velodyne’s toonaangevende sensortechnologie, voldoet aan de hoge eisen die aan ADAS-toepassingen worden gesteld, in een in te bouwen compacte vorm die klaar is voor consumentenauto’s.”

