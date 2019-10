Citi, l’OPIC et la Fondation Ford lancent Scaling Enterprise, un partenariat de financement de 100 millions de dollars destiné à soutenir des entreprises sociales

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Citi Inclusive Finance, l’Overseas Private Investment Corporation (OPIC) et la Fondation Ford ont présenté aujourd’hui Scaling Enterprise, un mécanisme de garantie de prêts de 100 millions de dollars qui permettra à Citi d’offrir des financements en phase de démarrage en monnaie locale à des sociétés qui élargissent l'accès aux produits et services pour les communautés à faible revenu sur les marchés émergents. L’annonce a été faite lors de la conférence 2019 de la SOCAP.

Les prêts et fonds de roulement, en monnaie locale et à des taux abordables, peuvent permettre aux entreprises en phase de démarrage ayant un impact social d’atteindre une certaine échelle, de gagner en efficacité et de réduire leurs coûts. Scaling Enterprise facilitera le financement d’une croissance vitale pour les sociétés éligibles qui élargissent l'accès aux services financiers, à l’agriculture, à l’énergie, à des logements abordables, à l’eau et à l’assainissement pour les ménages à faibles revenus sur les marchés émergents.

Pour marquer les deux premières transactions dans le cadre de Scaling Enterprise, les partenaires se sont engagés à apporter 5 millions de dollars de financement à INI Farms pour aider de petits producteurs de bananes et de grenades en Inde à accéder aux marchés d'exportation et à augmenter leurs revenus jusqu’à 20 pour cent, ainsi que 5 millions de dollars de financement à d.light pour élargir l'accès à l’énergie solaire hors réseau au Kenya.

En plus de permettre aux entreprises de se développer et d’accroître leur influence, le partenariat aidera ces entreprises à accéder à un plus large choix d’options de financement conventionnelles à l’avenir.

« Les idées les plus innovantes sont souvent développées par de petites entreprises en phase de démarrage qui ne peuvent accéder aux capitaux dont elles ont besoin pour élargir leur portée et leur impact », a déclaré David Bohigian de l’OPIC. « L’OPIC est ravie de s’associer avec Citi et la Fondation Ford pour aider ces entreprises à développer des solutions durables aux défis auxquels sont confrontées les communautés à faible revenu à travers le monde. »

« Pour de nombreuses sociétés œuvrant à satisfaire les besoins des populations vulnérables et défavorisées dans les économies émergentes, leur portée est limitée par un manque d’accès à des financements abordables », a déclaré Bob Annibale, directeur Monde de Citi Inclusive Finance. « Scaling Enterprise est un exemple de la manière dont les partenariats multisectoriels et une collaboration avec des intermédiaires locaux de confiance peuvent servir ce “dernier kilomètre“ afin d’atteindre les communautés et favoriser une croissance économique inclusive. »

« Ce partenariat extraordinaire et innovant avec Citi et l’OPIC illustre comment utiliser nos marchés de capitaux pour combattre les inégalités et l’exclusion », a affirmé Christine Looney, directrice adjointe des investissements dans les missions à la Fondation Ford. « En alignant nos ressources collectives pour renforcer et émanciper les institutions hyperlocales, on ouvre la voie à la création d’une approche plus juste et plus responsable avec, espérons-le, des résultats plus équitables ; et cela démontre l’engagement de la Fondation Ford à l’égard des investissements dans les missions. »

Cette nouvelle initiative s'appuie sur le partenariat de longue date entre le département Financement des agences d'exportation de Citi et l’OPIC, incluant notamment un soutien à des programmes de finance inclusive sur les marchés émergents qui ont fourni plus de 533 millions de dollars de prêts et accompagné plus de 1,37 million d’emprunteurs – dont 87 pour cent sont des femmes.

À propos de Citi

Citi, banque d'importance mondiale de premier plan, compte près de 200 millions de comptes clients et exerce ses activités dans plus de 160 pays et juridictions. Citi offre aux consommateurs, entreprises, gouvernements et institutions une large gamme de produits et de services financiers, dont des services bancaires et de crédit aux particuliers, des services bancaires aux entreprises et aux investisseurs, le courtage de valeurs mobilières, des services transactionnels et la gestion de patrimoine.

Des informations complémentaires sont disponibles sur : www.citigroup.com | Twitter : @Citi | YouTube : www.youtube.com/citi | Blogue : http://blog.citigroup.com | Facebook : www.facebook.com/citi | LinkedIn : www.linkedin.com/company/citi

À propos de l’Overseas Private Investment Corporation (OPIC)

L’Overseas Private Investment Corporation (OPIC) est une agence autofinancée du gouvernement américain qui aide les entreprises américaines à investir sur les marchés émergents. Créée en 1971, l’OPIC fournit aux entreprises les outils nécessaires à la gestion des risques associés à l’investissement étranger direct, favorise le développement économique dans les pays émergents et défend la politique étrangère des États-Unis ainsi que les priorités de sécurité nationale. L’OPIC aide les entreprises américaines à s'implanter sur de nouveaux marchés, crée de nouvelles sources de revenus et contribue à l’emploi et aux opportunités de croissance, tant au niveau domestique qu’à l’étranger. L’OPIC accomplit sa mission en fournissant aux entreprises des financements, une assurance contre les risques politiques et des campagnes de plaidoyer, et en s’associant avec des gestionnaires de fonds d'investissement privés.

Les services de l’OPIC sont accessibles aux entreprises, nouvelles ou en expansion, prévoyant d’investir dans plus de 160 pays à travers le monde. Comme l’OPIC facture des honoraires basés sur le marché pour ses produits, elle opère sur une base autofinancée, sans coût net pour les contribuables. Tous les projets de l’OPIC doivent respecter les meilleures pratiques internationales et ne doivent pas conduire à des suppressions d’emplois aux États-Unis.

À propos de la Fondation Ford

La Fondation Ford est une organisation indépendante, à but non lucratif, octroyant des subventions. Cela fait plus de 80 ans qu’elle travaille avec des personnes courageuses en première ligne face au changement social dans le monde entier, guidée par sa mission consistant à renforcer les valeurs démocratiques, à réduire la pauvreté et les injustices, à promouvoir la coopération internationale et à faire avancer les réussites humaines. La fondation, dont le siège social se trouve à New York, dispose de bureaux en Amérique latine, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.