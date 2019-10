Velodyne annonce une collaboration ADAS avec Hyundai Mobis

The Velodyne Velarray™ meets the demanding requirements for ADAS applications in discrete, cost-effective packaging that is ready for consumer vehicles. (Photo: Velodyne Lidar).

Velodyne’s proprietary sensing solutions combine state-of-the-art range, accuracy, resolution, software intelligence and low power consumption with high-grade reliability. (Photo: Velodyne Lidar).

Velodyne Lidar announced an agreement with Hyundai Mobis to launch a new lidar-based ADAS system that integrates Velodyne lidar technology and Hyundai Mobis cognitive software. (Photo: Velodyne Lidar).

Velodyne Lidar announced an agreement with Hyundai Mobis to launch a new lidar-based ADAS system that integrates Velodyne lidar technology and Hyundai Mobis cognitive software. (Photo: Velodyne Lidar).

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Velodyne Lidar, Inc. a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord avec Hyundai Mobis pour le lancement d’un nouveau système lidar perfectionné, d’assistance au conducteur (advanced driver assistance system, ADAS), intégrant la technologie lidar de Velodyne et le logiciel cognitif de Hyundai Mobis. Le système Velodyne Velarray™ est conçu spécifiquement pour l’ADAS dans les véhicules grand public.

« Hyundai Mobis se réjouit de coopérer avec Velodyne Lidar, l’un des fournisseurs de capteurs lidar les plus innovants du secteur, afin de lancer un système lidar essentiel pour la conduite autonome de haut niveau », a déclaré Ko Youngsuk, responsable de la division Planification stratégique, chez Hyundai Mobis. « Le Velarray, doté de la technologie de détection, la plus avancée du secteur, et mise au point par Velodyne, répond aux exigences particulièrement strictes des applications ADAS, dans un facteur de forme compact intégrable, adapté pour les véhicules grand public. »

« En collaboration avec Hyundai Mobis et nos précieux partenaires mondiaux, nous allons déployer dans les véhicules la puissance de la perception 3D lidar, de Velodyne, afin d’améliorer la sécurité automatisée pour les consommateurs du monde entier », a ajouté David Hall, fondateur et PDG de Velodyne. « Nous sommes convaincus que les puissants systèmes ADAS peuvent être un tremplin pour la confiance du public et ouvrir la voie vers une autonomie totale. »

Le logiciel Velodyne Velarray dote les véhicules de fonctionnalités ADAS évolutives, couvrant les niveaux 2 à 4 de la Société des ingénieurs automobiles (Society of Automotive Engineers, SAE), dans un emballage discret et économique. Pour renforcer la sécurité routière, il utilise toute une gamme de lasers destinés à mesurer avec précision les distances dans son environnement, à la vitesse de la lumière. Cela inclut la détection et l’évitement des piétons et des vélos, le maintien de la trajectoire, le freinage automatique d’urgence, le régulateur de vitesse adaptatif et la détection de l’angle mort, ainsi que des fonctionnalités de navigation autonomes avancées. La Société estime que ces systèmes peuvent améliorer la sécurité de la mobilité à l’échelle mondiale.

Les solutions de détection exclusives de Velodyne associent rayon d’action, précision, résolution, intelligence logicielle et faible consommation d’énergie, le tout à l’avant-garde de la technologie, avec une fiabilité de haut niveau. Depuis le lancement commercial de ses produits en 2010, Velodyne a livré plus de 30 000 unités et généré des ventes cumulées de plus de 500 millions USD.

Grâce au partenariat entre Velodyne et Hyundai Mobis, les Sociétés vont commercialiser leur premier système lidar pour application ADAS en 2021, dans le cadre des programmes octroyés pour la production en série. Ils fourniront initialement le système aux marchés asiatiques, avec, par la suite, des plans d’expansion aux constructeurs automobiles d’Amérique du Nord et d’Europe. Le nouveau système lidar viendra compléter les technologies de caméra et de radar, développées par Hyundai Mobis, ce qui permettra à la Société de proposer un portefeuille de technologies de détection, robuste, centré sur l’assistance au conducteur et la sécurité avancée des véhicules. Cette collaboration représente un élément clé de la vision des Sociétés pour le développement de systèmes lidar de sécurité, à faible coût, et s’inscrit dans le cadre de leur stratégie globale en tant que partenaires ADAS spécialisés en véhicules autonomes (VA).

À propos de Hyundai Mobis

Hyundai Mobis figure au 7e rang des plus grands constructeurs automobiles mondiaux. Son expertise est axée sur les capteurs, et la fusion de capteurs dans les contrôleurs, ainsi que sur les capacités de conception logicielle dans le contrôle de la sécurité. Ayant internalisé toutes les technologies de base des composants automobiles, Hyundai Mobis propose, pour l’ADAS, divers groupes de produits basés sur ses technologies de pointe, combinant des capteurs et ces technologies.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne propose des solutions lidar intelligentes et puissantes en matière d’autonomie et d’assistance à la conduite. Basée à San Jose, en Californie, Velodyne est connue dans le monde entier pour son portefeuille de technologies de capteurs lidar révolutionnaires. En 2005, dans le cadre de Velodyne Acoustics, le fondateur et PDG de Velodyne, David Hall, a inventé les systèmes de lidar à vision panoramique en temps réel. L’invention de M. Hall a révolutionné la perception et l’autonomie dans les domaines de l’automobile, de la nouvelle mobilité, de la cartographie, de la robotique et de la sécurité. La gamme de produits haute performance, de Velodyne comprend de nombreuses solutions de détection, notamment l’économique Puck™, la solution polyvalente Ultra Puck™, Alpha Puck™, solution pour une autonomie progressive, Velarray™, optimisée pour les systèmes ADAS, et Vella™, un logiciel révolutionnaire d’assistance au conducteur.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.