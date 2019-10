Citi, OPIC e Ford Foundation lançam Scaling Enterprise, uma Parceria de Financiamento de US$ 100 milhões para Apoiar Empresas Sociais

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Citi Inclusive Finance, Overseas Private Investment Corporation (OPIC) e Ford Foundation lançaram hoje o Scaling Enterprise, um mecanismo de garantia de empréstimo de US$ 100 milhões, que permitirá à Citi oferecer financiamento em estágio inicial em moeda local a empresas que expandem o acesso a produtos e serviços para comunidades de baixa renda em mercados emergentes. O anúncio foi feito na Conferência SOCAP de 2019.

Empréstimos e capital de giro em moeda local a preços acessíveis podem permitir que empresas de impacto social em estágio inicial alcancem escala, maior eficiência e custos mais baixos. O Scaling Enterprise facilitará o financiamento crucial do crescimento a empresas elegíveis que estão expandindo o acesso a financiamento, agricultura, energia, habitação a preços acessíveis, bem como água e saneamento para famílias de baixa renda em mercados emergentes.

Marcando as duas primeiras transações no âmbito do Scaling Enterprise, os parceiros comprometeram US$ 5 milhões em financiamento à INI Farms para ajudar pequenos agricultores de banana e romã na Índia a acessar mercados de exportação e aumentar a renda em até 20%, bem como US$ 5 milhões em financiamento para d.light a fim de expandir o acesso à energia solar fora da rede no Quênia.

Além de permitir que as empresas dimensionem e expandam seu impacto, a parceria ajudará estes empreendimentos a obter uma gama mais ampla de opções de financiamento convencionais no futuro.

"As ideias mais inovadoras são desenvolvidas com frequência por pequenas empresas em estágio inicial, sem acesso ao capital necessário para expandir seu alcance e impacto", disse David Bohigian da OPIC. "A OPIC tem o prazer de fazer parceria com o Citi e a Fundação Ford para ajudar estes empreendimentos a escalar soluções sustentáveis aos desafios enfrentados pelas comunidades de baixa renda em todo o mundo."

"Para muitas empresas que trabalham para atender às necessidades de populações vulneráveis e mal atendidas em economias emergentes, seu alcance é limitado pela falta de acesso a financiamentos acessíveis", disse Bob Annibale, Diretor Global do Citi Inclusive Finance. "O Scaling Enterprise é um exemplo de como parcerias multissetoriais e a cooperação com intermediários locais confiáveis podem percorrer este último etapa para alcançar comunidades e impulsionar o crescimento econômico inclusivo."

"Esta parceria extraordinária e inovadora com o Citi e a OPIC exemplifica como utilizar nosso mercado de capitais para combater a desigualdade e a exclusão", disse Christine Looney, Vice-Diretora de Investimentos em Missão da Ford Foundation. "Ao alinhar nossos recursos coletivos para fortalecer e capacitar instituições hiperlocais, há um caminho para criar uma abordagem mais justa e responsável, com resultados que esperamos sejam mais equitativos, demonstrando o compromisso da Ford Foundation com investimentos em missão."

Esta nova iniciativa se baseia na parceria de longa data entre a Agência de Exportação Financeira do Citi e a OPIC, incluindo o apoio a programas financeiros inclusivos em mercados emergentes que ofereceram mais de US$ 533 milhões em empréstimos e apoiaram mais de 1,37 milhão de tomadores de empréstimos - 87% dos quais são mulheres.

Sobre o Citi

Citi, o banco líder global, conta com aproximadamente 200 milhões de contas de clientes e opera em mais de 160 países e jurisdições. O Citi oferece aos clientes, corporações, governos e instituições uma grande variedade de produtos e serviços financeiros, entre eles, banco e crédito ao consumidor, banco de investimentos e corporativo, corretagem de seguros, serviços de transações e administração de patrimônios.

Informação adicional pode ser encontrada em www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog: http://blog.citigroup.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi

Sobre a Overseas Private Investment Corporation (OPIC)

A Overseas Private Investment Corporation (OPIC) é uma agência autossustentável do governo dos EUA que ajuda as empresas americanas a investir em mercados emergentes. Fundada em 1971, a OPIC fornece às empresas ferramentas para gerenciar riscos associados ao investimento direto estrangeiro, promove o desenvolvimento econômico em países de mercados emergentes e avança a política externa dos EUA e as prioridades de segurança nacional. A OPIC ajuda as empresas americanas a se posicionar em novos mercados, catalisa novas receitas e contribui para empregos e oportunidades de crescimento nacional e no exterior. A OPIC cumpre sua missão ao oferecer às empresas financiamento, seguro contra riscos políticos, advocacia e parceria com gestores de fundos de capital privado.

Os serviços da OPIC estão disponíveis para empresas novas e em expansão que planejam investir em mais de 160 países em todo o mundo. Como a OPIC cobra taxas de mercado por seus produtos, opera de modo autossustentável e sem custo líquido aos contribuintes. Todos os projetos da OPIC devem aderir às melhores práticas internacionais e não podem causar perda de emprego nos EUA.

Sobre a Ford Foundation

A Ford Foundation é uma organização independente e sem fins lucrativos. Por mais de 80 anos, trabalha com pessoas destemidas nas linhas de frente da mudança social em todo o mundo, guiadas por sua missão de fortalecer valores democráticos, reduzir a pobreza e a injustiça, promover a cooperação internacional além de promover a conquista humana. Com sede em Nova York, a fundação possui escritórios na América Latina, África, Oriente Médio e Ásia.

