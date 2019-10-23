WiTricity授权Green Power为韩国电动汽车市场生产无线充电设备

马萨诸塞州沃特敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--远距离无线电力传输的行业先驱WiTricity已与Green Power签订许可和技术授权协议，后者是面向各类应用提供电源电子和高功率无线充电系统的韩国领先供应商。这些协议让Green Power可以在电动汽车(EV)无线充电系统中利用WiTricity的创新技术和参考设计。韩国汽车制造商在积极推广无线充电的电动汽车方面无疑是全球领导者，这在现代汽车公司公开展示WiTricity无线充电技术和自动泊车概念的视频中可以得到证明。

Green Power将基于WiTricity的DRIVE 11参考设计来提供产品。该参考设计可提供11 kW的功率，其效率和速度可达到或超过传统的插入式EV充电器，带来不折不扣的愉快用户体验。

WiTricity的DRIVE 11参考设计将遵守即将发布的SAE、ISO/IEC和GB（中国）全球标准。标准化让互操作性成为现实，也为无线充电生态系统的迅猛发展提供了基础。OEM、一级和二级供应商以及基础设施供应商现在可以放心地进入市场，因为他们符合标准的产品可以可靠地协同工作。

Green Power的目标是成为无线充电基础设施的领先供应商。Green Power首席执行官Jung G. Cho表示：“我们预计无线充电将成为推动电动汽车市场增长的关键功能和催化剂。我们很荣幸与WiTricity合作，利用WiTricity的专利技术将这些EV无线充电系统尽快推向市场。”

WiTricity首席执行官Alex Gruzen表示：“我们对于在韩国取得的进展感到兴奋——韩国是推广EV的战略市场，这里有全球领先的汽车制造商。GreenPower在无线电源传输系统方面拥有广泛的知识和专长，包括成功交付EV充电的研究原型。这项协议肯定了WiTricity的知识产权、技术和专业知识对于无线充电商业化的重要性。”

关于Green Power

Green Power总部位于韩国，是无线电力传输的全球技术领导者。该公司成立于1998年，在开发和提供用于物料搬运设备的无线电力传输系统(1kW-300kW)方面已有16年以上的历史。Green Power在将1kW-1000kW的无线充电系统应用于电动乘用车、电动巴士、电车和港口设备等各种应用方面也具有丰富的研发经验。自2012年以来，由Green Power开发的六辆带有无线充电功能的电动巴士已在韩国投入运营。

关于WiTricity

WiTricity利用其专利磁共振技术来开发无线电力传输解决方案。WiTricity与全球领先的汽车制造商和一级供应商密切合作来部署电动汽车无线充电，助力实现未来电气化、共享和自动驾驶的交通方式。了解 WiTricity如何让电动汽车充电成为一种简捷、透明的免持体验。了解WiTricity。

继WiTricity近期收购高通Halo知识产权组合之后，公司进一步巩固了其作为面向汽车制造商和一级供应商的电动汽车无线充电技术首选提供商的地位。已公布的被许可方包括丰田、Aptiv（前Delphi）、Mahle、TDK、IHI、Shindengen、Daihen、BRUSA、安洁无线、Yura和万安。全球企业投资者包括高通、丰田、英特尔资本、台达资本（Delta Electronics Capital）、富士康和斯伦贝谢。WiTricity还与领先的汽车制造商直接合作，推动无线充电系统的全球标准项目，其中包括：SAE国际、国际电工技术委员会(IEC)、国际标准化组织(ISO)、STILLE、中国汽车技术研究中心(CATARC)、中国电力企业联合会和中国电力科学研究院(CEPRI)。

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