NBT et CET signent des contrats EPC pour la construction des parcs éoliens de 750 MW Zophia II et Zophia III en Ukraine

PÉKIN & OSLO, Norvège--(BUSINESS WIRE)--NBT AS (« NBT »), un développeur de parcs éoliens à grande échelle basé à Oslo, et China Electric Power Equipment and Technology Co., Ltd. (« CET »), la filiale EPC de la State Grid Corporation of China, ont signé deux contrats EPC en vue de la construction des parcs éoliens Zophia II et Zophia III, d'une puissance respective de 300 et 450 MW, et situés dans l'oblast ukrainien de Zaporijia. Par ailleurs, NBT, CET, l'Industrial Commercial Bank of China (« ICBC »), la Banque d'exportation et d'importation de Chine (« Exim Bank of China ») et la China Construction Bank (« CCB ») ont également signé l'accord préliminaire de financement devant servir dans le cadre de l'édification des parcs éoliens Zophia II et Zophia III, qui constitueront conjointement le plus vaste parc éolien terrestre d'Europe. NBT et CET ont en outre conclu un accord de coopération stratégique scellant leur future collaboration à l'échelle internationale en matière de projets liés à la production d'énergie renouvelable.

Une fois terminés, les parcs éoliens Zophia II et Zophia III (« les parcs éoliens Zophia »), de respectivement 300 et 450 MW, constitueront le parc éolien terrestre le plus important d'Europe, d'une capacité totale de 750 MW. L'investissement global nécessaire à leur construction dépassera le milliard d'euros, ce qui équivaut approximativement à 1 % du produit intérieur brut de l'Ukraine.

La cérémonie de signature qui s'est tenue à Pékin, au siège social de la State Grid Corporation of China, a eu lieu en présence de Mme Signe Brudeset, l'ambassadrice de Norvège en Chine, de M. Oleh Malyi, le premier secrétaire de l'ambassade d'Ukraine en République populaire de Chine, de M. Liu Jianchang d'ICBC, de M. Bai Huafeng de la Banque d'exportation et d'importation de Chine, de M. Wu Powei de CCB et des hauts dirigeants de la State Grid Corporation of China.

NBT continue sur la lancée de son parc éolien de 250 MW construit à Syvash, qui, début 2019, est parvenu à atteindre le premier bouclage financier international de 262 millions d'euros pour un projet de parc éolien de cette ampleur en Ukraine. Outre le soutien d'ICBC, de la Banque d'exportation et d'importation de Chine et de CCB à hauteur de 500 millions d'euros de créance privilégiée, NBT prévoit d'obtenir l'appui d'autres banques internationales et de les inclure dans ce consortium bancaire afin de se voir octroyer 250 millions d'euros de financement de projet supplémentaires, visant ainsi un bouclage financier encore plus important pour Zophia.

Les parcs éoliens Zophia sont édifiés selon des normes internationales très strictes et sont conformes aux critères de performance et aux principes de l'Équateur de la BERD. L'électricité générée à partir de Zophia sera vendue à une entreprise publique de type « acheteur public garanti », à savoir l'opérateur ukrainien présent sur le marché de gros de l'électricité. Une fois les deux parcs éoliens achevés, il est prévu que leur production atteigne 2 900 GWh par an et qu'ils génèrent assez d'électricité pour combler les besoins d'environ 340 000 foyers. Les parcs éoliens Zophia devraient permettre de réduire annuellement les émissions de CO 2 de 1 600 000 tonnes et avoir ainsi un impact positif considérable sur l'environnement.

Le parc éolien Zophia sera source de développement économique et de revenus fiscaux importants pour l'oblast de Zaporijia, initiera la création d'un nombre d'emplois pouvant s'élever à 2 000 au cours de la construction et affichera un impact économique durable même après les travaux.

Joar Viken, PDG de NBT, a déclaré : « Nous sommes ravis de signer ces contrats EPC avec CET en vue de la construction du plus grand projet éolien terrestre d'Europe. Nous sommes très heureux de travailler avec CET et la State Grid Corporation of China afin d'édifier un gigantesque parc éolien en Ukraine, qui bénéficiera aux Ukrainiens et à l'environnement. Nous aimerions également remercier ICBC, la Banque d'exportation et d'importation de Chine et la China Construction Bank de leur soutien. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler en étroite collaboration avec eux pour financer nos parcs éoliens Zophia. »

Jia Zhichiang, président de CET, a affirmé : « Nous sommes très enthousiastes à la perspective de travailler avec NBT pour construire les parcs éoliens Zophia d'une capacité installée conjointe de 750 MW. Comme l'Ukraine figure sur le tracé de la nouvelle route de la soie (Belt and Road Initiative), nous sommes ravis de pouvoir y entrer par le biais de ce vaste projet de construction. Grâce à nos compétences dans le domaine des projets EPC internationaux, de la gestion de projets, des technologies et de la construction de lignes de transmission de classe mondiale, dont des lignes de transmission de très haute tension, nous ferons preuve d'une excellence inégalée pour mener à bien l'édification des parcs éoliens Zophia. Nous sommes heureux de pénétrer sur le marché ukrainien et espérons nous y lancer dans d'autres projets, comme celui d'aider le gouvernement à moderniser son infrastructure réseau et à mettre en œuvre davantage de projets énergétiques hauts de gamme. »

À propos de China Electric Power and Technology Co. Ltd.

En tant que filiale à part entière de la State Grid Corporation of China et plateforme de soutien de ses activités à l'étranger, CET se veut une entreprise professionnelle de premier rang à l'échelle internationale, spécialisée dans la mise en œuvre de projets énergétiques en mode « investissement - construction - exploitation » et qui dispose de plus de 20 établissements permanents à travers le monde.

A propos de NBT

NBT AS est un développeur et exploitant de parcs éoliens à grande échelle sur les marchés émergents. L'entreprise a été fondée en 2004 et son siège se situe à Oslo, en Norvège. NBT est présente en Norvège, en Chine, en Suède, en Ukraine, à Chypre et à Singapour. Pour de plus amples informations, veuillez vous rendre sur www.nbtas.no.

