在2a期概念验证研究取得积极结果后，武田获得COUR Pharmaceuticals治疗乳糜泻的同类首创药物的许可

日本大阪和芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--武田药品工业株式会社(TSE:4502/NYSE:TAK)(“武田”)和COUR Pharmaceutical Development Company, Inc. (“COUR”)今天宣布,武田已获得开发和商业化在研药品CNP-101/TAK-101(一种含有醇溶蛋白的免疫修饰纳米颗粒)的排他性全球许可。TAK-101基于COUR的抗原特异性免疫耐受平台,是有望靶向作用于乳糜泻患者畸变免疫应答的同类首创治疗药物,乳糜泻是一种严重的自身免疫疾病,患者摄入麸质后导致小肠炎症和损伤。

一项随机、双盲、安慰剂对照临床试验评估了该在研药物在34例确诊乳糜泻的成人患者中潜在有效性和安全性的标志物,研究结果今天在西班牙巴塞罗那召开的UEG Week 2019上作为最新揭晓的摘要进行呈报。入组时,患者通过控制良好的活检确诊乳糜泻。入组后,患者接受口服麸质挑战。依据该研究结果,武田决定行权来收购TAK-101的排他性全球许可。

武田胃肠病治疗领域部门主管Asit Parikh M.D.博士表示:“尽管许多乳糜泻患者能够通过遵循无麸质膳食来处治其症状,但对于症状持续的患者而言目前没有治疗选择。我们与COUR的合作首次表明,有可能诱导对乳糜泻等自身免疫性疾病外来抗原的特异性免疫耐受。凭借我们在炎性疾病领域的专长,武田准备进一步开发TAK-101,目标是向乳糜泻患者提供首个获准的治疗选择。”

该试验中,治疗药物在第1天和第8天通过静脉给药。治疗药物第二次给药7天后开始麸质挑战,每天给予12克麸质,持续3天,然后每天给予6克麸质,持续11天。主要终点是麸质挑战后第6天用醇溶蛋白特异性酶联免疫印迹(ELISpot)检测的γ干扰素(IFN-γ)印迹形成单位(SFUs)与基线相比的变化值。该检测直接衡量乳糜泻的麸质特异性全身T细胞活化,该应答的阻断提示乳糜泻患者有望获得保护,免于麸质暴露的效应。34例患者随机分配后接受治疗,6例因麸质相关症状而停药,28例按研究方案完成为期14天的麸质挑战。

该试验达到主要终点,TAK-101和安慰剂的IFN-γ ELISpotSFUs与基线相比平均变化值分别为2.10和17.57 (p=0.0056)。同时发现,与安慰剂的0.63相比,TAK-101为0.18,具有保护小肠粘膜免于病情恶化所致损伤的趋势(p=0.079)。TAK-101用药患者中频数超过安慰剂组患者的最常见不良事件有恶心、头痛、腹痛和背痛。生命体征、常规临床实验室指标、或血清细胞因子/趋化因子、醇溶蛋白特异性T细胞增生和细胞因子分泌未见有临床意义的变化。

武田计划启动一项剂量范围研究,以进一步探索TAK-101能否治疗遵循无麸质膳食的乳糜泻患者,以便未将来的注册试验提供信息。COUR有资格在将来的付款中收取最高达4.2亿美元,以及来自该许可的任何商业化产品销售额的提成。

COUR Pharmaceuticals首席执行官John J. Puisis表示:“我们的专利纳米颗粒平台旨在对免疫系统重新编程,此次人体首用概念验证研究的数据令人鼓舞。随着武田承担起乳糜泻项目的责任,COUR将专注于将我们的治疗药物管线推向从多发性硬化到花生过敏的各类其他免疫障碍。”

COUR的专利免疫修饰纳米颗粒可结合炎性细胞,以启动导致耐受的免疫重新编程。其内核可装载疾病特异性抗原(本例中为醇溶蛋白),以诱导乳糜泻等自身免疫性疾病患者的耐受。

关于乳糜泻

乳糜泻是一种基因驱动型慢性免疫介导障碍,患者对麸质肽的异常免疫应答导致小肠粘膜受损1,2,3。美国最新人群研究显示,乳糜泻患病率约为1% 4,全球约为0.5% 5。可导致成人和儿童粘膜损伤的麸质阈值为每天10至50毫克,约相当于一片面包的百分之一6,7。乳糜泻可导致腹痛、腹泻、恶心和呕吐等症状。乳糜泻的长期并发症可包括营养不良、骨质疏松加快、神经系统问题和生殖相关问题。乳糜泻患者目前唯一可用的治疗是维持无麸质膳食,这包括严格的终生避免暴露于来自小麦、大麦和黑麦的麸质蛋白,但并非一贯有效8。

武田对胃肠病的承诺

胃肠(GI)病的病情复杂、使病人虚弱以及导致患者生活的改变。武田与我们的合作伙伴认识到这一未获满足的需求,专注于通过交付创新药物及患者疾病支持专门项目来改善患者的生活已超过25年。武田渴望改善患者管理其疾病的方式。此外,武田正在引领具有迫切的未获满足需求的胃肠病领域,例如炎性肠病、胃酸相关疾病和胃肠动力障碍。我们的GI研发团队同时正在探索乳糜泻和各种肝脏疾病的解决方案,以及通过微生物组治疗药物实现科学进展。

关于COUR Pharmaceuticals

COUR Pharmaceuticals正在开发旨在对免疫系统重新编程、以获得针对免疫介导疾病的抗原特异性耐受的同类首创治疗药物。传统方法采用毒性免疫抑制,仅减少症状,而COUR的免疫修饰纳米颗粒平台与此不同,它可治疗免疫疾病的根本病因。COUR用于乳糜泻的先导产品,是与武田合作的,首次展示了针对任何自身免疫疾病的对抗原特异性免疫耐受的诱导。临床和临床前研究数据展示了COUR纳米颗粒平台应对多种免疫和炎性疾病的机会。该潜在技术是从西北大学收购的,来源于Judy E. Guggenheim微生物学-免疫学研究教授Stephen D. Miller博士实验室30多年的研究。欲了解更多信息,请访问www.courpharma.com。

关于武田药品工业株式会社

武田药品工业株式会社(TSE:4502/NYSE:TAK)是一家总部位于日本、以价值为基础的研发驱动型生物制药业领袖,致力于将科学转化为高度创新的药品,从而为患者提供更佳的健康和更美好的未来。武田的研发努力专注于肿瘤学、胃肠病学、罕见疾病和神经科学。我们还对血浆衍生疗法和疫苗进行有针对性的研发投资。我们正致力于开发高度创新的药物,通过推进新治疗方案的前沿,利用我们增强的协作研发引擎和能力,创造强大的、模式多样化的产品线,为改变人们的生活做出贡献。我们的员工致力于改善患者的生活品质,与近80个国家和地区的医疗领域合作伙伴携手合作。

垂询详情,请访问https://www.takeda.com。

前瞻性陈述

本新闻稿及与之相关的所分发的任何资料可能含有与武田未来业务、未来状况和运营业绩有关的前瞻性陈述、看法或意见,包括武田的预估、预测、目标和计划。前瞻性陈述常常包括(但不限于)“目标”、“计划”、“认为”、“希望”、“继续”、“预计”、“旨在”、“打算”、 “确保”、“将”、“可能”、“应”、“会”、“或许”、“预期”、“估计”、“预测”、“预估”或类似表述或其否定形式。本文中的前瞻性陈述都基于武田截至本文发布之日所做出的估计和假设。此类前瞻性声明并非是武田或其管理层对未来业绩所做的任何保证,并涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,包括但不限于:武田全球业务所面临的经济形势,包括日本和美国的宏观经济环境;竞争压力和发展情况;适用法规的变化;产品开发项目的成功或失败;监管当局的决策或做出决策的时机;利率和汇率的波动;有关已售产品或候选产品安全性或功效的索赔或疑问;以及与所收购公司合并后进行整合的时机和影响;能否剥离那些对于武田运营来说非核心的资产及任何此类剥离的时机,所有这些都可能会导致武田的实际业绩、表现、成就或财务状况与此类前瞻性陈述所描述或暗指的任何未来业绩、表现、成就或财务状况发生重大偏差。关于以上及可能影响武田结果、业绩、成就或财务状况的其他因素的更多信息,请参阅武田向美国证券交易委员会递交的Form 20-F最新年报“第3项. 关键信息—D. 风险因素”和武田向美国证券交易委员会递交的其他报告,具体请查阅武田网站https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings//或www.sec.gov。武田未来的结果、业绩、成就或财务地位可能与前瞻性陈述言传或意会的内容有实质性差距。收到这一新闻稿的个人不应过于依赖任何前瞻性陈述。武田没有任何义务更新本新闻稿中的任何前瞻性陈述或公司可能作出的任何其他前瞻性陈述,除非是法律或证券交易法规的要求。历史业绩并不能代表未来业绩,而且本新闻稿中的武田业绩并不能指代,也并非是武田未来业绩的预估、预测或推测。

