TeleSign étend ses services mondiaux grâce à un partenariat avec Proximus

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--TeleSign, un leader des services d’authentification et de communication et une filiale de BICS, a annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat avec Proximus, la plus grande entreprise de télécommunications de Belgique. Ce partenariat permettra aux sociétés régionales et internationales présentes en Belgique d’avoir accès au portefeuille de produits contre le risque de fraude de TeleSign.

À l’heure où l’écosystème d’identité mobile continue d’évoluer rapidement à l’échelle mondiale, il est plus important que jamais que les entreprises mettent en place les mesures d’authentification et de vérification les plus strictes pour sécuriser les comptes des utilisateurs finaux et empêcher la fraude, en particulier dans le secteur financier. Selon PwC, près de deux tiers (65 %) des entreprises belges ont été victimes de criminalité financière au cours des deux dernières années, contre moins de la moitié (49 %) dans le reste du monde. Les fraudes telles que la prise de possession de comptes (account take over, ATO) par échange de cartes SIM et les attaques de portage peuvent coûter très cher, tant pour les utilisateurs finaux que pour les entreprises. Avec les puissantes connaissances de Proximus et l’expertise de TeleSign, ce partenariat va aider les entreprises à se conformer à la nouvelle directive européenne sur les services de paiement (PSD2) et à ses deux principaux cas d’utilisation de base - Connaître son client (Know Your Customer, KYC) et Authentification forte du client (Strong Customer Authentication, SCA).

Ce nouveau partenariat avec Proximus souligne l’importance croissante de l’identité mobile et le rôle clé joué par les opérateurs mobiles dans la transformation numérique. Il représente une nouvelle opportunité pour les opérateurs de téléphonie mobile du monde entier de faire partie d’un écosystème d’Identité mobile globale (Global Mobile Identity) et d’améliorer la sécurité de leurs utilisateurs finaux en ligne.

« TeleSign aide ses clients du monde entier à protéger et à prévenir les activités frauduleuses pour l’utilisateur final et les entreprises », a déclaré Pierre Demarche, vice-président des produits chez TeleSign. « TeleSign, qui a mis en place des partenariats avec d’autres opérateurs mobiles dans de nombreuses zones géographiques, continue d’étendre ses activités de partenariat avec des opérateurs mobiles du monde entier. Nous sommes donc parfaitement positionnés pour comprendre comment utiliser l’identité mobile afin d’offrir une expérience sécurisée de bout en bout. Non seulement cette protection permet d’éviter les fraudes coûteuses, mais elle améliore également l’expérience des utilisateurs. »

« En tant que principale entreprise de télécommunications en Belgique, la qualité des données et des services de sécurité fournis à nos clients constitue la plus grande priorité, de même que le développement de services aptes à protéger nos clients contre les activités frauduleuses », a déclaré Jeroen Degadt, directeur de la division Opérateurs et ventes de gros chez Proximus. « Ce partenariat avec TeleSign, un agrégateur neutre d’envergure mondiale, était le choix qui s’imposait. Grâce à l’accès au portefeuille de produits contre le risque de fraude TeleSign, nous allons être en mesure de fournir une sécurité et une assurance accrues à nos clients de l’ensemble du pays. »

TeleSign est un partenaire de confiance pour 21 des 25 principaux sites Web et applications mobiles mondiaux, leur permettant de communiquer efficacement et en toute sécurité avec des milliards de comptes d’utilisateurs finaux. TeleSign offre aux entreprises de télécommunications telles que Proximus la possibilité de sécuriser leur clientèle et de protéger leurs utilisateurs contre la fraude et le vol d’identité.

Pour plus d’informations sur la manière dont TeleSign peut soutenir les opérateurs de téléphonie mobile, rendez-vous sur https://info.telesign.com/Suppliers.html.

À propos de TeleSign

TeleSign connecte et protège les expériences en ligne avec des solutions sophistiquées d’identité et d’engagement client. Grâce à des API offrant une vérification des utilisateurs, un aperçu des données et des communications, nous résolvons les problèmes uniques de nos clients en établissant un pont entre votre entreprise et le monde complexe des télécommunications mondiales. TeleSign est une filiale de la société BICS basée à Bruxelles. BICS est un acteur de premier plan dans le domaine des communications internationales, l’un des principaux opérateurs de téléphonie vocale et le premier fournisseur de services de données mobiles au monde, avec Proximus comme actionnaire majoritaire.

Apprenez-en davantage sur www.telesign.com et suivez-nous sur Twitter @TeleSign.

À propos de Proximus

Le Groupe Proximus est une société de télécommunication et de TIC opérant sur les marchés belge et international et servant des clients résidentiels, des entreprises et des institutions publiques. Proximus vise à ouvrir un monde de possibilités numériques afin que les personnes puissent vivre mieux et travailler plus intelligemment. La société est au cœur de la révolution numérique, offrant des expériences de communication et de divertissement aux clients résidentiels et permettant aux entreprises de connaître une transformation numérique. Grâce à ses réseaux fixes et mobiles intégrés de la plus haute qualité, Proximus offre un accès, en tout lieu et à tout moment, à des services numériques et à des solutions faciles à utiliser, tout en constituant une passerelle vers des contenus multimédia. Proximus est un pionnier de l’innovation dans les TIC, avec des solutions intégrées qui ont un impact positif sur la société et l’environnement, reposant sur l’Internet des objets (IdO), l’analyse des données, la cloudification et la sécurité. Avec ses 13 385 employés, qui s’efforcent tous d’offrir aux clients une expérience supérieure, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires sous-jacent du groupe de 5,804 milliards d’euros à fin 2018.

Proximus (Euronext Brussels : PROX) est également active au Luxembourg via sa filiale Proximus Luxembourg et aux Pays-Bas via Telindus Netherlands. BICS est un acteur de premier plan dans le domaine des communications internationales, l’un des principaux opérateurs de téléphonie vocale et le premier fournisseur de services de données mobiles au monde.

Pour plus d’informations, visitez www.proximus.com et www.proximus.be.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.