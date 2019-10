LabTwin s'associe à ABI-LAB, l'incubateur et accélérateur d'entreprises des sciences du vivants

BERLIN--(BUSINESS WIRE)--LabTwin GmbH, la société qui a mis au point le premier assistant de laboratoire numérique au monde à contrôle vocal doté d'IA, annonce ce jour un nouveau partenariat avec ABI-LAB, un incubateur et accélérateur du secteur des sciences du vivant soutenant les startups biotechs, medtechs et de données médicales.

Ce partenariat donne aux sociétés résidentes d'ABI-LAB un accès à l'assistant laboratoire numérique à commande vocale et doté d'IA de LabTwin. LabTwin permet aux scientifiques d'accéder, de saisir et de structurer des données au point d'expérimentation. En outre, l'assistant numérique accompagne les scientifiques en temps réel et automatise les tâches banales, comme le réglage des minuteurs et des rappels, et la gestion des listes d'approvisionnement. Étant donné que les startups des sciences du vivant sont souvent limitées en termes de budget et de temps, il est crucial d'utiliser des outils tels que LabTwin pour réduire les erreurs, améliorer l'efficience, trier les données pertinentes et accroître la reproductibilité des recherches.

"Nous sommes toujours à la recherche d'outils technologiques pour aider nos sociétés à développer leurs laboratoires connectés et à accélérer leurs recherches", déclare Gary Kaufman, responsable opérationnel chez ABI-LAB. "Avec LabTwin, nos scientifiques perçoivent déjà les avantages de la gestion mains-libres des données pendant qu'ils travaillent."

"Les expériences peuvent échouer à cause d'erreurs de transcription et de détails manquants. Les startups ne peuvent pas se permettre d'échouer durant leur période de développement de produits critiques. Nous avons spécialement conçu LabTwin pour soutenir les scientifiques en éliminant les sources d'erreur, par exemple au niveau de la transcription manuelle et des imprécisions de protocole non documentées", déclare Guru Singh, chef de la croissance chez LabTwin.

Comment fonctionne LabTwin

LabTwin travaille au côté des scientifiques pour regrouper des données, relier les flux d'informations internes et externes, contribuer au déroulement des expériences et optimiser la documentation. Doté de reconnaissance vocale et d'apprentissage machine, l'assistant intelligent de LabTwin simplifie la saisie des données, structure les résultats importants, fournit un accès à la demande aux informations scientifiques, oriente les scientifiques dans les protocoles interactifs et propose des suggestions en temps réel.

"L'accès à l'assistant de laboratoire à commande vocale et doté d'IA va nous aider à saisir et suivre toutes les données dans le laboratoire plus efficacement que jamais auparavant", déclare Dr Raphael Nir, un membre d'ABI-LAB. "Nos scientifiques portent souvent des gants et doivent interrompre les expériences pour prendre des notes et pour s'assurer que les informations sont triées et correctement vérifiées. L'automatisation de la documentation manuelle grâce à un assistant de laboratoire numérique permet à nos scientifiques de consacrer plus de temps à leurs travaux, et devrait selon toute probabilité accélérer notre développement de produits."

"Nous sommes ravis de nous associer à un nouvel incubateur et accélérateur biotech car cela signifie que nous pouvons proposer notre technologie à commande vocale et dotée d'IA à davantage de scientifiques qui cherchent de nouveaux moyens d'améliorer les efficiences dans leurs laboratoires", déclare Magdalena Paluch, cofondatrice et PDG de LabTwin. "Qu'il s'agisse de prendre des notes, de créer des listes de commande, ou d'obtenir une assistance détaillée pour les protocoles scientifiques, LabTwin est l'assistant de laboratoire idéal pour automatiser les tâches manuelles afin que les scientifiques puissent se concentrer sur leurs découvertes."

Grâce à ce partenariat, les sociétés résidentes d'ABI-LAB reçoivent un essai gratuit à durée limitée pour LabTwin, puis de tarifs préférentiels.

À propos de LabTwin

LabTwin crée la nouvelle génération d'outils numériques pour laboratoires intelligents, en commençant par le premier assistant de laboratoire au monde à activation vocale. Avec LabTwin, les scientifiques peuvent collecter des données, accéder à des informations, gérer des expériences et rationaliser la documentation grâce à la voix. À l'aide des technologies de reconnaissance vocale et d’apprentissage machine, l’assistant intelligent de LabTwin simplifie la saisie des données, structure les informations pertinentes et fournit des suggestions aux scientifiques en temps réel afin qu’ils puissent prendre des décisions plus éclairées et guidées par les données. LabTwin, qui a pour mission d'autonomiser les scientifiques, reçoit le soutien de Sartorius et BCG Digital Ventures. Son assistant à commande vocale est utilisé par des centaines de scientifiques de grandes sociétés biopharmaceutiques et d'établissements universitaires du monde entier, notamment Deutsches Primatenzentrum (DPZ), le Centre médical universitaire Göttingen, et l'Université de Californie, San Francisco.

Pour en savoir plus, visitez le site internet de LabTwin, inscrivez-vous pour accéder à l'application et suivez toute notre actualité sur LinkedIn, Facebook et Twitter.

À propos d'ABI-LAB

ABI-LAB est un incubateur et un accélérateur basé dans le Grand Boston qui soutient les sociétés des sciences de la vie, les biotechs, les medtechs et les sociétés de données médicales. La mission d'ABI-LAB est de permettre la croissance et la réussite de la prochaine génération d'entrepreneurs en promouvant un environnement à la fois dynamique et collaboratif, et en proposant un espace de laboratoire dernier cri, les meilleures infrastructures, et les ressources pour aider à accélérer les découvertes scientifiques. Dans deux bâtiments de près de 8 000 mètres carrés, ABI-LAB peut accueillir jusqu'à 65 sociétés à la fois.

