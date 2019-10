BillerudKorsnäs rejoint le réseau Amazon des solutions de conditionnement et d’assistance aux fournisseurs

PORTLAND, Ore.--(BUSINESS WIRE)--BillerudKorsnäs, un leader mondial en solutions et matériaux de conditionnement renouvelables, a rejoint le réseau Amazon des solutions de conditionnement et d’assistance aux fournisseurs (Amazon Packaging Support and Supplier, APASS), un programme développé par Amazon pour aider les fournisseurs à respecter les consignes de la société en matière d’emballage.

Devenir un fournisseur d’emballage APASS atteste de l’expertise reconnue de BillerudKorsnäs en matière de conception, d’ingénierie, et de solutions de tests, ainsi que de son service clientèle depuis plus de 20 ans. En tant que membre du réseau APASS, BillerudKorsnäs peut désormais revendiquer que ses solutions et produits répondent aux exigences des programmes Déballer sans s’énerver d’Amazon et de leurs trois niveaux de certification : Déballer sans s'énerver (Frustration-Free Packaging, FFP), Expédition dans son propre contenant (Ships-In-Own-Container, SIOC) et Emballages ne nécessitant aucune préparation (Prep-Free Packaging, PFP).

« Nous sommes ravis de rejoindre le réseau APASS et d'aider les sociétés qui vendent via Amazon, telles que les fabricants de vêtements, chaussures, articles de sport, appareils électroménagers et électroniques, à optimiser leurs emballages de commerce électronique afin de respecter pleinement les consignes d'Amazon », a déclaré Tim Stone, directeur de l’équipe Packaging Design & Engineering à Portland. « Nos compétentes équipes peuvent développer des solutions d'emballage qui aident nos clients à protéger leurs produits, à réduire le gaspillage et à réduire les coûts tout en améliorant l'expérience client. »

BillerudKorsnäs aide les plus grandes marques mondiales à améliorer les contrôles et la transparence des emballages au sein de leurs complexes opérations de fabrication. Depuis plus de 20 ans, les solutions d’emballage développées par BillerudKorsnäs ont permis d’économiser au moins 15 % du fret maritime grâce à une efficacité volumétrique améliorée et à une réduction significative de l’empreinte carbone. BillerudKorsnäs Managed Packaging dispose d’équipes d’experts stratégiquement réparties dans le monde entier, qui collaborent sur sites avec les clients pour développer des solutions axées sur l’ingénierie de l’emballage, la conception, les tests, la pré-compression, le sourçage, la qualité et la mise en œuvre. La société fournit des emballages à plus de 2 800 usines FEO en Asie du Sud-Est à partir d'un vaste réseau de fournisseurs qualifiés.

Les solutions complètes de BillerudKorsnäs Managed Packaging comprennent l’emballage imprimé en carton ondulé et pliant, l’emballage d’expédition en carton ondulé, la gestion de l’emballage, l’ingénierie et les essais d’emballage, ainsi que les spécifications des matériaux et les normes de couleur.

À propos de BillerudKorsnäs

BillerudKorsnäs est un leader mondial des matériaux et solutions d'emballage renouvelables. Son expertise, allant des matières premières aux connaissances des consommateurs en passant par le respect de l’environnement, est essentielle pour libérer le potentiel des papiers et des solutions d’emballage et, en définitive, pour responsabiliser les marques et les entreprises. Chaque jour, BillerudKorsnäs contribue à économiser les ressources, à augmenter les profits et à satisfaire des millions de consommateurs de par le monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.billerudkorsnas.com/managed-packaging/.

