WEYTEC和雷神公司聯手提升空中交通管理技術

瑞士下恩斯特林根--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--WEY Technology (WEYTEC)和雷神公司(Raytheon Company, NYSE: RTN)簽署了一項合作協議，共同開發下一代空中交通管制工作站，稱為多平臺空中交通管制重新代管解決方案（Multi-platform ATC Re-hosting Solution，簡稱MARS）。

在今天的美國民用和軍用機場，空中交通管制員使用雷神公司的標準終端機自動化更換系統（Standard Terminal Automation Replacement System，簡稱STARS），每天為4萬多架起降的飛機提供安全有效的空間間隔劃分和排序指導。WEYTEC透過傳輸、控制、散發和顯示對高效率航空營運極為重要的即時資料，將智慧技術帶入全球的機場指揮和控制中心。

WEY Group AG董事長Armin Klingler表示：「我們的整合KVM解決方案具有自主性、延展性和以智慧財產權為基礎的特性，使其非常適合複雜的多螢幕工作場所，例如空中交通管制工作站。這一策略合作夥伴關係將發揮兩家公司的專長，為航空交通管理機構和軍方提供應用廣泛的下一代工作站。」

WEYTEC-雷神團隊的目標是用更加先進的現代工作站替換現有管制系統以加強空域管理，這些工作站可以將監控、天氣、飛行和機場資料等關鍵飛行資料順暢整合到觸控式螢幕上。

雷神公司情報、資訊和服務副總裁Matt Gilligan表示：「隨著天空變得更加擁擠，控制員需要最好的技術來有效地進行空域管理。MARS工作站不僅使他們的工作變得更輕鬆，還會讓世界空域系統更加安全。」

關於WEY Technology

WEY Technology是一家總部位於瑞士的全球資訊技術公司，在全球設有11家分支機構，在超過45個國家設有代表處。WEYTEC專業從事KVM解決方案，將資訊來源以任意組合切換和散發到無限數量的辦公桌、電視牆和螢幕上。一流元件、先進製造和瑞士工藝是WEYTEC產品完美品質的保證。

關於雷神

雷神公司(Raytheon Company)是一家專精於國防、民政和網路安全解決方案的技術和創新領導者，2018年的銷售額為270億美元，員工6.7萬人。雷神公司擁有97年的創新歷史，為80多個國家的客戶提供最先進的電子產品、任務系統整合、C5I™產品和服務、傳感、影響力和任務支援。雷神公司總部位於麻塞諸塞州沃爾珊。敬請在Twitter上關注我們。

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