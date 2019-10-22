WEYTEC和雷神公司联手提升空中交通管理技术

瑞士下恩斯特林根--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--WEY Technology (WEYTEC)和雷神公司(Raytheon Company, NYSE: RTN)签署了一项合作协议，共同开发下一代空中交通管制工作站，称为多平台空中交通管制重新托管解决方案（Multi-platform ATC Re-hosting Solution，简称“MARS”）。

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在今天的美国民用和军用机场，空中交通管制员使用雷神公司的标准终端自动化更换系统（Standard Terminal Automation Replacement System，简称“STARS”），每天为4万多架起降的飞机提供安全有效的空间间隔划分和排序指导。WEYTEC通过传输、控制、分发和显示对高效航空运营至关重要的实时数据，将智能技术带入全球的机场指挥和控制中心。

WEY Group AG董事长Armin Klingler表示：“我们的集成KVM解决方案具有自主性、可扩展性和以知识产权为基础的特性，使其非常适合复杂的多屏工作场所，例如空中交通管制工作站。这一战略合作伙伴关系将发挥两家公司的专长，为航空交通管理机构和军方提供应用广泛的下一代工作站。”

WEYTEC-雷神团队的目标是用更加先进的现代工作站替换现有管制系统以加强空域管理，这些工作站可以将监控、天气、飞行和机场数据等关键飞行数据无缝地集成到触摸屏上。

雷神公司情报、信息和服务副总裁Matt Gilligan表示：“随着天空变得更加拥挤，控制员们需要最好的技术来有效地进行空域管理。MARS工作站不仅使他们的工作变得更轻松，还会让世界空域系统更加安全。”

关于WEY Technology

WEY Technology是一家总部位于瑞士的全球信息技术公司，在全球设有11家分支机构，在超过45个国家设有代表处。WEYTEC专业从事KVM解决方案，将信息源以任意组合切换和分发到无限数量的办公桌、视频墙和屏幕上。一流组件、先进制造和瑞士工艺是WEYTEC产品完美质量的保证。

关于雷神

雷神公司(Raytheon Company)是一家专精于国防、民政和网络安全解决方案的技术和创新领导者，2018年的销售额为270亿美元，雇员6.7万人。雷神公司拥有97年的创新历史，为80多个国家的客户提供最先进的电子产品、任务系统集成、C5I™产品和服务、传感、影响力和任务支持。雷神公司总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆。敬请在Twitter上关注我们。

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