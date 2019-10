WEYTEC et Raytheon collaborent pour renforcer les technologies de gestion du trafic aérien

ATC Workplaces of the Future (Photo: Business Wire)

UNTERENGSTRINGEN, Suisse--(BUSINESS WIRE)--WEY Technology (WEYTEC) et Raytheon Company (NYSE: RTN) ont signé un accord de collaboration pour codévelopper les lieux de travail des contrôleurs du trafic aérien de prochaine génération appelés Multi-platform ATC Re-hosting Solution, ou MARS.

À l’heure actuelle, aux États-Unis, les contrôleurs du trafic aérien utilisent le Standard Terminal Automation Replacement System, ou STARS, de Raytheon afin d’effectuer un espacement de sécurité et efficace des avions et de guider le séquençage pour plus de 40 000 avions qui décollent et arrivent chaque jour dans les aéroports civils et militaires. WEYTEC fait bénéficier les centres de commande et de contrôle aéroportuaires du monde entier d’une technologie intelligente en transmettant, contrôlant, distribuant et affichant des données en temps réel indispensables à des opérations de vol efficaces.

« Nos solutions KVM (Keyboard, Video, Mouse – clavier, écran, souris) intégrées sont autonomes, modulables, et basées sur le protocole IP, ce qui les rend idéales pour les lieux de travail qui comportent plusieurs écrans complexes, comme ceux de la gestion du contrôle du trafic aérien », a déclaré Armin Klingler, président du Conseil d’administration de WEY Group AG. « Ce partenariat stratégique permettra de tirer parti de l’expertise des deux sociétés pour fournir le lieu de travail de prochaine génération, fournissant des applications étendues aux agences de gestion du trafic aérien et à l’armée. »

L’équipe WEYTEC-Raytheon compte remplacer les systèmes actuels par des postes de travail sophistiqués, modernes, qui intègrent en souplesse les applications essentielles au vol, telles que la surveillance, les conditions météorologiques, les données sur les vols et les aéroports, sur des écrans tactiles pour renforcer la gestion de l’espace aérien.

« Au fur et à mesure que le ciel devient de plus en plus congestionné, les contrôleurs doivent pouvoir disposer des meilleures technologies disponibles pour gérer l’espace aérien de manière efficace », a fait savoir Matt Gilligan, vice-président, Raytheon Intelligence, Information et Services. « Non seulement les postes MARS faciliteront leur travail, mais ils rendront également le système de l’espace aérien mondial plus sûr. »

À propos de WEY Technology

WEY Technology est une société mondiale des technologies de l’information basée en Suisse qui compte 11 entités à travers le monde et est active dans plus de 45 pays. WEYTEC se spécialise dans les solutions KVM (Keyboard, Video, Mouse – clavier, écran, souris) qui alternent et distribuent les sources d’information dans n’importe quelle combinaison vers un nombre illimité de bureaux, de murs vidéos et d’écrans. Des composants de première classe, une fabrication à la pointe du progrès et une main-d’œuvre suisse garantissent la qualité irréprochable des produits WEYTEC.

À propos de Raytheon

Raytheon Company, qui a réalisé en 2018 des ventes de 27 milliards USD et compte 67 000 employés, est un leader des technologies et de l’innovation, spécialiste des solutions dans les domaines de la défense, du gouvernement civil et de la cybersécurité. Forte de 97 années d’existence axées sur l’innovation, l’entreprise Raytheon fournit des produits électroniques de pointe, l’intégration des systèmes liés aux missions, des produits et services C5I™, et un appui à la détection, aux incidences et aux missions, à ses clients disséminés dans plus de 80 pays. Raytheon a son siège social à Waltham, Massachusetts. Suivez-nous sur Twitter.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.