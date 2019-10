WEYTEC e Raytheon Se Unem para Aprimorar a Tecnologia de Gerenciamento de Tráfego Aéreo

ATC Workplaces of the Future (Photo: Business Wire)

ATC Workplaces of the Future (Photo: Business Wire)

UNTERENGSTRINGEN, Suíça--(BUSINESS WIRE)--WEY Technology (WEYTEC) e Raytheon Company (NYSE: RTN) assinaram um acordo de parceria para co-desenvolver os locais de trabalho da próxima geração de controladores de tráfego aéreo chamados Multi-platform ATC Re-hosting Solution, ou MARS.

Hoje, nos EUA, os controladores de tráfego aéreo usam Raytheon Sistema de Substituição de Automação de Terminal Padrão, ou STARS, para fornecer orientações seguras e eficientes sobre espaçamento e sequenciamento de aeronaves para mais de 40.000 aeronaves que partem e chegam diariamente nos aeroportos civis e militares. WEYTEC traz tecnologia inteligente para os centros de comando e controle de aeroportos em todo o mundo através da transmissão, controle, distribuição e exibição de dados em tempo real e crítico para operações de voo eficientes.

"Nossas soluções KVM integradas são autônomas, escalonáveis e baseadas em IP, o que as torna ideais para locais de trabalho multiscreen complexos, como os encontrados no gerenciamento de controle de tráfego aéreo", disse Armin Klingler, presidente do conselho da WEY Group AG. "Essa parceria estratégica alavancará o conhecimento de ambas as empresas para entregar o local de trabalho da próxima geração com amplas aplicações para agências de gerenciamento de tráfego aéreo e militares."

A equipe da WEYTEC-Raytheon tem como objetivo substituir os sistemas atuais por estações de trabalho modernas e avançadas que integram perfeitamente aplicativos críticos de vôo, como vigilância, clima, dados de voo e aeroporto, em telas sensíveis ao toque para melhorar o gerenciamento do espaço aéreo.

"À medida que o céu aumenta, os controladores precisam da melhor tecnologia para gerenciar com eficiência o espaço aéreo", disse Matt Gilligan, vice-presidente da Raytheon Intelligence, Information and Services. "As estações de trabalho da MARS não apenas facilitarão seus trabalhos, como também tornarão o sistema de espaço aéreo do mundo mais seguro."

Sobre a WEY Technology

A WEY Technology é uma empresa global de tecnologia da informação sediada na Suíça, com 11 filiais em todo o mundo e representação em mais de 45 países. WEYTEC é especialista em soluções KVM que alternam e distribuem fontes de informação em qualquer combinação para um número ilimitado de mesas, murais de vídeos e telas. Componentes de primeira classe, fabricação de ponta e mão de obra suíça garantem a qualidade impecável dos produtos WEYTEC.

Sobre a Raytheon

A Raytheon Company, com vendas de US$ 27 bilhões e 67.000 funcionários em 2018, é líder em tecnologia e inovação, especializada em soluções de defesa, governo civil e segurança cibernética. Com um histórico de inovação de 97 anos, a Raytheon fornece produtos eletrônicos de ponta, integração de sistemas de missão, produtos e serviços C5I ™, detecção, efeitos e suporte à missão para clientes em mais de 80 países. Raytheon com sede em Waltham, Massachusetts. Siga-nos no Twitter.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.