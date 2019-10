GRENOBLE, Frankrijk & HONGKONG--(BUSINESS WIRE)--Voor de versterking van haar positie in processoren voor nieuwe intelligente systemen, kondigt Kalray (Parijs: ALKAL) (Euronext Growth Paris: ALKAL) vandaag aan dat het een Value Added Reseller (VAR)-overeenkomst heeft getekend met Intron Technology Holdings Limited (“Intron Technology” of de “Group”; HKEX: 1760), een snelgroeiende leverancier van auto-elektronicaoplossingen in China. Intron Technology is een toonaangevend bedrijf met jarenlange ervaring en leiderschap in het leveren van oplossingen voor auto-elektronica, vooral in de NEV-markt (“New Energy Vehicles”) in China.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.