Andersen Global攜手新增成員公司Nangia Andersen LLP擴展印度業務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global繼續在東方擴張業務，宣佈在印度新增一家成員公司Nangia Andersen LLP。

Andersen Global一年前在印度首次亮相，當時Nangia Advisors LLP與該國際組織簽署了合作協定。該事務所是印度最大的事務所之一，擁有逾350名專業人士，眾多辦事處遍及印度全國，包括諾伊達、新德里、孟買、古爾岡、班加羅爾、普納、清奈和德拉敦。

在近38年的時間裡，該事務所一直為在印度擁有利益的跨國企業提供服務，包括進入策略、重整、跨境稅務、移轉訂價、稅務諮詢和顧問、稅務訴訟、購併、商品與服務稅和投資銀行，橫跨多個產業。

新成員事務所董事長Rakesh Nangia表示：「Andersen Global與Nangia Andersen LLP在價值觀和對透明度的承諾、高道德標準、技術準確性以及為客戶提供優質服務等方面不謀而合。我們能夠立即與Andersen Global的專業人士產生綜效。過去一年，我們的員工和客戶在與Andersen Global合作過程中享有非凡的體驗，我們很榮幸能成為其成員事務所，並繼續為全球客戶提供一流無縫的服務。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「從第一天開始，Rakesh和他的團隊就非常適合我們的組織。我們深知他們的價值和對客戶的承諾，相信他們會將Andersen品牌發揚光大。」

Andersen Global是一家國際性組織，由世界各地稅務和法律專業人士各自成立之在法律上獨立的成員公司組成。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC於2013年成立，現在透過成員公司和合作公司在全球擁有超過153個據點和4,500多名專業人員。

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