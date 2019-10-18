Andersen Global携手新增成员公司Nangia Andersen LLP拓展印度业务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global继续在东方拓展业务，宣布在印度新增一家成员公司Nangia Andersen LLP。

Andersen Global一年前在印度首次亮相，当时Nangia Advisors LLP与该国际组织签署了合作协议。该事务所是印度最大的事务所之一，拥有逾350名专业人士，众多办事处遍及印度全国，包括诺伊达、新德里、孟买、古尔冈、班加罗尔、普纳、金奈和德拉敦。

在近38年的时间里，该事务所一直为在印度拥有利益的跨国公司提供服务，包括进入策略、重组、跨境税收、转移定价、税务咨询和顾问、税务诉讼、并购、商品与服务税和投资银行，横跨多个行业。

新成员事务所董事长Rakesh Nangia表示：“Andersen Global与Nangia Andersen LLP在价值观和透明度承诺、高道德标准、技术准确性以及为客户提供优质服务等方面不谋而合。我们能够立即与Andersen Global的专业人士产生协同效应。过去一年，我们的员工和客户在与Andersen Global合作过程中享有非凡的体验，我们很荣幸能成为其成员事务所，并继续为全球客户提供一流无缝服务。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“从第一天开始，Rakesh和他的团队就非常适合我们的组织。我们深知他们的价值和对客户的承诺，相信他们会将Andersen品牌发扬光大。”

Andersen Global是一家国际性组织，由世界各地税务和法律专业人士各自成立的在法律上独立的成员公司组成。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，现在通过成员公司和合作公司在全球拥有超过153个分支机构和4,500多名专业人员。

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