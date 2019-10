Lookout App Defense investit les marchés mondiaux avec de nouveaux clients et des partenariats stratégiques en aidant les clients à prévenir tout risque compromettant la sécurité des données dans les applications mobiles

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Lookout, Inc, le leader en matière de sécurité du monde Post-Perimeter, a annoncé une année record pour son produit App Defense, grâce à l’acquisition de nouveaux clients et des partenariats stratégiques de mise sur le marché. App Defense aide les entreprises à protéger les applications d’interface avec leur clientèle, contre tout risque compromettant la sécurité des données, et de transactions frauduleuses. Les infractions peuvent avoir un impact considérable sur les marques, car les hackers peuvent mettre en danger la sécurité des identifiants des consommateurs, voler des données PII et entreprendre des piratages de comptes.

App Defense offre une trousse de développement logiciel incorporable et légère qui donne aux clients une visibilité continue sur le panorama des menaces compromettant la sécurité des appareils de leurs consommateurs (App Risk PostureTM), de même qu’elle rend possible des procédures correctives qui donnent à ces applications des capacités d’autoprotection. Elle met à profit le Lookout Security Cloud regroupant les données de plus de 170 millions d’appareils et 70 millions d’applications, de manière à protéger les particuliers et les organisations contre les cybermenaces et les logiciels malveillants qui exposent les données à des risques de sécurité.

Money Mart, l’une des principales sociétés de services financiers, fournissant des prêts sur salaire, des services de conversion de chèques en espèces, et de transfert d’argent, a choisi Lookout Ap Defense pour assurer la protection bout-en-bout de leurs applications mobiles.

« Nos applications mobiles sont devenues un canal très important d’interaction avec la clientèle et, lorsque nous avons lancé une expérience mobile entièrement remodelée pour nos utilisateurs, mettre ces applications à l’abri des cybermenaces et des logiciels malveillants est devenu la priorité majeure pour nos équipes de sécurité et de lutte contre les fraudes », a déclaré Awan Sikri, Directeur des services technologiques, chez Money Mart. « Notre équipe chargée de l’application mobile a été à même d’intégrer et de tester la trousse de développement logiciel, d’App Defence en quelques jours, et nous disposons maintenant d’une visibilité en temps réel sur toute une série de menaces contre les appareils des consommateurs, ce qui nous permet d’intégrer des procédures de mitigation des risques dans notre application, afin de protéger nos clients tout en renforçant leur confiance dans notre marque. »

Lookout App Defense est également déployé sur de nombreux services bancaires mobiles, points de vente mobiles, et applications de vente au détail, à travers le monde, afin d’aider les entreprises à réduire le nombre de transactions frauduleuses émanant des appareils de clients, dont l’intégrité a été compromise.

« Cette année a été fantastique pour Lookout App Defense du fait que nous avons pénétré de nouveaux marchés et gagné de nouveaux clients à l’échelle mondiale », s’est félicité Satendar Bhatia, vice-président principal pour les ventes de logiciels incorporés, chez Lookout. « Nous avons également intégré des partenariats technologiques clés qui complètent notre vision et font de nous une boutique unique offrant aux clients une gamme complète de solutions pour la protection des applications mobiles. »

Lookout App Defense crée des partenariats avec des solutions en tête du marché, pour assurer aux clients une sécurité globale de bout en bout, des applications pour portables.

L’écosystème d’App Defense inclut maintenant des partenariats stratégiques de mise sur le marché avec :

Promon : Lookout a établi un partenariat avec Promon, un leader en matière de technologie de blindage d’application, visant à proposer aux développeurs d’applications mobiles une offre conjointe capable de protéger l’intégrité de leurs applications, de repousser les tentatives de rétro-ingénierie de leurs codes, d’attacher des émulateurs/débogueur, et de réorganiser les applications mobiles au moment de l’exécution.

Lookout a établi un partenariat avec Buguroo, un leader des technologies de détection des fraudes, visant à fournir aux clients des services financiers, des capacités entièrement intégrées de « protection d’application mobile et détection des fraudes ». Ce partenariat procure aux clients la capacité de renforcer la posture de sécurité de leurs applications mobiles en utilisant une authentification continue, de même que celle d’améliorer leurs scores antifraude et de réponse aux risques, deux capacités requises pour combattre à la fois les risques compromettant la sécurité des données, et les risques de fraude en ligne sur les divers canaux Web et mobiles. Trustonic : Lookout s’est associé à Trustonic pour apporter aux développeurs une offre conjointe de protection avancée des applications, destinée à sécuriser les applications mobiles essentielles dans les services bancaires numériques, les services de paiement, les mPOS, les systèmes d’authentification mobileID et autres cas pratiques. Le système Trustonic de protection d’application (Trustonic Application Protection, TAP) offre à la communauté des développeurs une protection avancée sur les plateformes Android et iOS, à travers un Environnement d’exécution de confiance (Trusted Execution Environment, TEE) de type logiciel, et des contrôles d’intégrité, ainsi qu’un accès complet à un environnement TEE avec support informatique matériel disponible sur la plupart des appareils Android.

