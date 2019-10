Andersen Global se expande na Índia com a associação da Nangia Andersen LLP

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global segue ampliando sua presença no Oriente com o acréscimo de uma nova firma associada na Índia, a Nangia Andersen LLP.

A Andersen Global começou a atuar na Índia há mais de um ano quando a Nangia Advisors LLP assinou um acordo de colaboração com a associação internacional. Uma das maiores da Índia, a firma conta com mais de 350 profissionais em diversos escritórios por todo o país, incluindo Noida, Nova Déli, Mumbai, Gurgaon, Bangalore, Pune, Chennai e Dehradun.

Há quase 38 anos, a firma presta serviços a empresas multinacionais com interesse na Índia nas áreas de estratégia de lançamento, reorganizações, tributação internacional, preços de transferência, consultoria e aconselhamento tributários, litígio tributário, fusões e aquisições, tributação de bens e serviços, e serviços bancários aos mais diversos setores de mercado.

“A Andersen Global e a Nangia Andersen LLP compartilham dos valores e do compromisso com a transparência, elevados padrões éticos, precisão técnica e serviço de qualidade aos clientes. Identificamos uma sinergia imediata com os profissionais da Andersen Global”, comentou Rakesh Nangia, presidente do conselho da nova firma associada. “A experiência de nossa equipe e nossos clientes com a Andersen Global, adquirida ao longo do ano que passou, tem sido excepcional, e temos orgulho de sermos agora uma firma associada e continuar oferecendo serviços contínuos e da melhor qualidade a nossos clientes em todo o mundo.”

“Desde o primeiro dia, Rakesh e sua equipe se adequaram perfeitamente à nossa organização. Conhecemos seus valores e o compromisso que possuem com os clientes, e sabemos que eles farão jus ao nome Andersen”, declarou Mark Vorsatz, presidente do conselho da Andersen Global e diretor executivo da Andersen.

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos EUA, a Andersen Global conta hoje com mais de 4.500 profissionais no mundo todo e está presente em mais de 153 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

