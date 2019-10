Andersen Global élargit sa présence en Inde avec l’intégration de Nangia Andersen LLP

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global continue d’élargir sa présence en Orient avec l’annonce de l’ajout d’un nouveau cabinet membre en Inde, Nangia Andersen LLP.

Andersen Global a débuté en Inde il y a plus d’un an lorsque Nangia Advisors LLP a signé un accord de collaboration avec l’association internationale. Le cabinet, l’un des plus importants en Inde, compte plus de 350 professionnels dans de nombreux sites de bureaux répartis dans tout le pays, notamment à Noida, New Delhi, Bombay, Gurugram, Bengaluru, Pune, Chennai et Dehradun.

Depuis près de 38 ans, le cabinet fournit des services à des sociétés multinationales avec des intérêts en Inde dans divers domaines : stratégie de lancement, réorganisations, fiscalité transfrontalière, prix de transfert, conseil fiscal, litiges fiscaux, fusions et acquisitions, GST et services bancaires d’investissement pour une grande diversité de secteurs.

« Andersen Global et Nangia Andersen LLP se correspondent en termes de valeurs et d’engagement pour la transparence, de normes déontologiques élevées, d’exactitude technique et de qualité des services fournis aux clients. Nous avons constaté une synergie immédiate avec les professionnels chez Andersen Global », a déclaré Rakesh Nangia, président du conseil du nouveau cabinet membre. « L’expérience de nos employés et de nos clients avec Andersen Global au cours des dernières années a été exceptionnelle, et nous sommes fiers d’être désormais un cabinet membre et de continuer à fournir un service exceptionnel et homogène à nos clients dans le monde entier. »

« Depuis le premier jour, Rakesh Nangia et son équipe se sont parfaitement adaptés à notre organisation. Nous connaissons leurs valeurs, leur engagement envers leurs clients, et nous savons qu’ils porteront dignement le nom d’Andersen », a déclaré Mark Vorsatz, président d’Andersen Global et chef de la direction d’Andersen.

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, l’association Andersen Global compte aujourd’hui plus de 4 500 collaborateurs à travers le monde. Elle est présente dans plus de 153 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.