KALRAY SIGNE UN PARTENARIAT DE DISTRIBUTION AVEC INTRON TECHNOLOGY SUR LE MARCHÉ CHINOIS

GRENOBLE, France & HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Kalray (Paris:ALKAL) (Euronext Growth Paris: ALKAL), pionnier des processeurs dédiés aux nouveaux systèmes intelligents, annonce aujourd’hui la signature d'un partenariat de distribution (VAR ou « Value-Added Reseller Agreement ») avec la société Intron Technology Holdings Limited (« Intron Technology » ou le « Groupe » ; HKEX : 1760), un fournisseur de solutions électroniques en forte croissance. Fort de nombreuses années d’expérience, Intron Technology est aujourd’hui un des leaders de la distribution de solutions d'électronique automobile, en particulier à destination du marché des véhicules à énergies nouvelles (NEV ou « New Energy Vehicles ») en Chine.

Cet accord avec Intron Technology constitue une formidable opportunité pour Kalray, qui accède ainsi à un réseau de vente permettant d’adresser et de fournir aisément aux clients chinois un support technique local et des solutions-systèmes adaptées à ce marché.

S’appuyant sur son service d'ingénierie, Intron Technology proposera les processeurs intelligents MPPA® (« Massively Parallel Processor Array ») et les cartes d'accélération de Kalray aux principaux équipementiers chinois ciblant la prochaine génération de solutions d'Intelligence Artificielle (« IA ») et de calculs haute performance. L'intelligence artificielle est au cœur d'un nombre croissant d'applications telles que les véhicules autonomes, les serveurs de stockage intelligents, les data centers, etc. Le processeur intelligent MPPA® de Kalray a été entièrement conçu pour répondre aux exigences de performances de ces applications avancées.

« Nous avons été impressionnés par l'expertise des équipes d'Intron Technology et par leur capacité à intégrer et déployer des technologies de pointe sur le marché chinois », a déclaré Eric Baissus, Président du Directoire de Kalray. « Grâce à l’ajout d'Intron Technology à notre réseau de vente mondial, nous allons largement étendre notre présence et notre visibilité en Chine. Nous serons ainsi en mesure de servir au mieux nos clients chinois et d’accéder à de nouvelles opportunités auprès des entreprises développant des systèmes intelligents de nouvelle génération. »

Kalray a annoncé plus tôt cette année la sortie de CoolidgeTM, sa troisième génération de processeurs intelligents MPPA®, capable de traiter d’importantes quantités de données et des trillions d’instructions en parallèle et en temps réel, ce qui en fait l’architecture idéale pour l’exécution d’applications d'intelligence artificielle.

« L’intérêt de nos clients pour la technologie MPPA® de Kalray est considérable », a déclaré Davy Luk, Président du conseil, Co-directeur Général et Directeur Exécutif d’Intron Technology. « Ce niveau de technologie couplé à nos services d’assistance technique et à nos équipes commerciales permettra de fournir à nos clients des solutions complètes pour ces marchés en forte croissance et contribuera ainsi au développement de la technologie d'intelligence artificielle en Chine. »

À PROPOS DE INTRON TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED (英恒科技控股有限公司)

Intron Technology Holdings Limited est un fournisseur de solutions électroniques pour le marché automobile chinois, en forte croissance. Intron Technology se concentre sur les solutions destinées aux composants électroniques automobiles pour les véhicules à énergies nouvelles (NEV ou « New Energy Vehicles ») et pour les modules de contrôle de l’habitacle, de sécurité et de propulsion. Le groupe utilise ses capacités de R&D et d'ingénierie afin de proposer des solutions semi-conducteurs avancées et d'aider les équipementiers à atteindre les performances requises par le secteur.

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est le pionnier des processeurs pour les nouveaux systèmes intelligents. Véritable rupture technologique, les processeurs « intelligents » ont la capacité d'analyser à la volée une très grande quantité d'informations, de prendre des décisions et d'interagir en temps réel avec le monde extérieur. Ces processeurs intelligents seront largement déployés dans des secteurs en forte croissance tels que les réseaux de nouvelle génération (data centers intelligents) et les véhicules autonomes, ainsi que les équipements de santé, les drones et les robots. L'offre Kalray comprend aussi bien des processeurs que des solutions complètes (cartes électroniques et logiciels). Créé en 2008 en tant que spin-off du CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique), Kalray sert des clients tels que des fabricants de serveurs, des intégrateurs de systèmes intelligents et des fabricants de produits grand public incluant les constructeurs automobiles. Pour plus d’informations, visitez le site internet de Kalray : www.kalrayinc.com