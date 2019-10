Gurobi Optimization conclut un partenariat avec Air France pour ses projets de recherche opérationnelle

BEAVERTON, Ore.--(BUSINESS WIRE)--Gurobi Optimization, LLC a annoncé aujourd’hui qu’Air France avait choisi Gurobi comme solveur d’optimisation privilégié pour ses projets de recherche opérationnelle. Air France utilisera Gurobi dans ses projets tels que le revenue management, la planification du personnel au sol, la planification des vols, la planification du personnel navigant et la maintenance des moteurs. Grâce à Gurobi, Air France compte réaliser des économies importantes, et améliorer sa rentabilité ainsi que la satisfaction des passagers et des équipages.

Le solveur de programmation mathématique Gurobi est utilisé par les compagnies aériennes et les sociétés de transport du monde entier pour résoudre des problèmes complexes d’optimisation. La technologie d’optimisation permet de gérer les compromis complexes qui surviennent lorsque plusieurs tâches se font concurrence pour des ressources limitées, souvent dans des situations où la demande peut varier considérablement. L’utilisation de l’optimisation dans le secteur du transport aérien a permis aux entreprises d’économiser des milliards d’euros et de générer des gains importants en termes de satisfaction des clients.

Intégré au service informatique d’Air France, le département de Recherche Opérationnelle a pour mission d’optimiser le fonctionnement de toutes les activités de l’entreprise en transformant les données en décisions intelligentes. Il contribue ainsi à la stratégie de l’entreprise en améliorant ses performances commerciales et opérationnelles. Le département Recherche Opérationnelle d’Air France est l’un des plus importants en France et dans le secteur des transports aériens. Les employés sont à la fois des consultants, des innovateurs et des développeurs. Ils travaillent dans différents domaines de l’entreprise, de la maintenance à la relation client, en passant par les opérations aériennes.

“Depuis plusieurs années, le département Recherche Opérationnelle d’Air France est en mesure de mesurer l’efficacité du solveur de Gurobi dans le cadre de ses projets. Je me réjouis de pouvoir renforcer notre partenariat avec Gurobi aujourd’hui, dans la perspective de nos besoins futurs,” s’est félicité Jean-Christophe Lalanne, Directeur Général Adjoint des Systèmes d’informations Air France KLM.

“Gurobi est ravi qu’Air France ait choisi Gurobi Optimization pour ses projets de recherche opérationnelle,” a déclaré le Dr Edward Rothberg, PDG de Gurobi Optimization. “Gurobi voit de plus en plus de compagnies aériennes et d’aéroports adopter la technologie Gurobi en raison de ses performances et de son support technique de pointe. Notre objectif est simple : concevoir des technologies qui contribueront au succès de nos clients sur un marché mondial de plus en plus complexe.”

“Gurobi Optimization est très fière d’avoir pu collaborer avec l’équipe Recherche Opérationnelle d’Air France réputée pour son expertise. Après plusieurs années d’échanges constructifs Air France décide d’appuyer ses projets d’optimisation sur notre solveur,” a ajouté Frédéric Baumann, Directeur commercial Europe de l’Ouest de Gurobi Optimization.“ C’est certes un grand honneur qui nous est fait mais aussi un avantage considérable pour nos nombreux clients qui pourront bénéficier des avancées technologiques issues de ce nouveau partenariat.”

À propos d’Air France

Air France, compagnie française, exigeante et attentionnée, fait du voyage un moment de plaisir sur l’ensemble des vols qu’elle assure quotidiennement en France, en Europe et dans le monde.

Air France-KLM est le premier Groupe en termes de trafic international au départ de l’Europe. Il offre à ses clients un réseau couvrant 312 destinations dans 116 pays grâce à Air France, KLM Royal Dutch Airlines et Transavia. Avec une flotte de 550 avions et 101,4 millions de passagers transportés en 2018, Air France-KLM exploite jusqu’à 2 300 vols par jour, principalement depuis ses hubs de Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol.

Son programme de fidélité Flying Blue figure parmi les leaders en Europe et compte plus de 15 millions d’adhérents.

Air France, KLM et ses partenaires Delta Air Lines et Alitalia exploitent la plus grande joint-venture transatlantique avec plus de 275 vols quotidiens. Le Groupe propose également des solutions de transport de fret et de maintenance aéronautique.

Air France et KLM sont membres de l’alliance SkyTeam réunissant 19 compagnies aériennes et offrant un accès à un réseau mondial de plus de 14 500 vols quotidiens vers plus de 1 150 destinations dans plus de 175 pays.

corporate.airfrance.com

@AFNewsroom

À propos de Gurobi Optimization

Gurobi (http://www.gurobi.com) aide les entreprises à prendre de meilleures décisions. En plus de fournir le solveur de programmation mathématique le plus rapide, ainsi que des outils d’optimisation distribuée et dans le cloud, la société est reconnue pour son support technique exceptionnel et la flexibilité de sa tarification.

Le solveur de Gurobi est à la pointe de la programmation linéaire (Linear Programming, LP), de la programmation quadratique (Quadratic Programming, QP), de la programmation quadratiquement contrainte (Quadratically Constrained Programming, QCP), de la programmation linéaire en nombres entiers (Mixed-Integer Linear Programming, MILP), de la programmation quadratique en nombres entiers (Mixed-Integer Quadratic Programming, MIQP), et de la programmation quadratiquement contrainte en nombres entiers (Mixed-Integer Quadratically Constrained Programming, MIQCP). Gurobi a été conçu dès le départ pour exploiter les architectures modernes et les processeurs multicœurs, en utilisant les implémentations les plus avancées des algorithmes les plus récents. Fondée en 2008, Gurobi Optimization est basée à Beaverton, dans l’Oregon (+1 713 871 9341).